Quand les comportements racistes et grossiers des supporters Tunisiens impactent tout un peuple

Le match Tunisie Brésil est attendu depuis des semaines, les téléspectateurs étaient impatients de regarder l’équipe nationale de Football jouer face au Brésil, la nation la plus distinguée dans ce sport au monde, mais des supporters Tunisiens ont réussi à gâcher ce moment…

Les Tunisiens ont même oublié le temps d’une journée la crise économique et sociale dans laquelle ils sont plongés actuellement pour une promesse d’un match passionnant et fédérateur.

Mais voilà, il fallait bien que des supporters Tunisiens au comportement incivique et raciste gâchent un bonheur éphémère et quelques instants d’euphorie populaire. Plus que ça, ces individus ont entaché l’image de tout un peuple devant des millions de téléspectateurs. La Tunisie est montré désormais du doigt dans les médias du monde pour le comportement mesquin et indigne d’une minorité non représentative.

Cela a débuté en sifflant l’hymne national brésilien au Parc des Princes par les supporters tunisiens et ça donne déjà le ton. L’arbitre a interrompu le match peu de temps après à cause des lasers pointés sur les visages des joueurs brésiliens. Malgré le rappel à l’ordre, on a vu ces lasers tout au long de ce match amical pointant tous les joueurs et spécialement la star du Brésil Neymar, ce qui ne l’a pas empêché de marquer des buts…

Le joueur Richarlison a lui été visé par un jet de banane sur la pelouse après qu’il ait marqué le 2ème but du Brésil. Un geste qui a créé la polémique et a révolté la fédération brésilienne de Football qui a écrit sur Twitter : « La CBF renforce sa position contre la discrimination et rejette avec véhémence un nouvel épisode de racisme dans le football. ».

Após o segundo gol do Brasil, uma banana foi arremessada em direção a Richarlison. A CBF reforça seu posicionamento contra a discriminação e repudia veementemente mais um episódio de racismo no futebol. 📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/hcUqBjFxrz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 27, 2022

Le match Tunisie Brésil a pris fin et reste le goût amer de la défaite (5 – 1) mais beaucoup plus celui d’une honte pour un comportement qui ne représente nullement tous les Tunisiens. Le comportement d’incivilité ne représente que ces quelques individus racistes qui ont décidé de transformer un moment bon enfant en une démonstration de haine.

A qui la faute ? Les débordement dans les stades arrivent tout le temps dirait-on et cela ne sera ni la première ni la dernière fois. Cela n’empêche qu’il est impératif de rouvrir les dossiers de l’éducation nationale aussi bien ici en Tunisie, qu’en France, étant donné que plusieurs supporters tunisiens sont des binationaux faisant partie de la 2ème et 3ème génération.

Le sélectionneur Tite l’a dit « Le football ne justifie pas tout » avant d’ajouter plus tard lors de la conférence de presse post-match qu’il est impératif de mieux éduquer les jeunes et d’appliquer des punitions pour ce genre de comportements. Une éducation a revoir dès les bancs de l’école première…

Nidhal A.