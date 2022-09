Parution du livre Écoutez vos enfants ! de Nédra Ben Smaïl : Paroles d’une psychanalyste à Tunis

Le livre Écoutez vos enfants ! , Paroles d’une Psychanalyste de Nedra Ben Smaïl est paru aux éditions Cérès. Avec près de vingt ans d’expérience en Tunisie dans le domaine de la psychanalyse avec les enfants, Nédra Ben Smail nous fait part de ses conseils, elle nous livre des clés essentielles pour mieux saisir ce qui est au cœur de l’éducation de l’enfant.

Faut-il repenser l’éducation de nos enfants ? Comment se détacher de certains automatismes culturels qui nuisent à leur bien-être ? Comment apprendre à les écouter, les comprendre ? L’apport de la psychanalyse à l’éducation de l’enfant est démontré à travers des sujets tels que la grossesse, le désir, la souffrance, l’avortement, la sexualité, l’adoption, l’autorité parentale, et bien d’autres thèmes encore, lit-on dans la présentation du livre.

Nedra Ben Smaïl s’adresse à travers son livre principalement à celles et ceux qui sont déjà parents ou souhaitent le devenir, mais aussi aux psychologues, pédopsychiatres, éducateurs qui travaillent au quotidien avec les enfants.

A travers des exemples concrets, l’auteur commence par présenter les fondamentaux de la construction du psychisme de l’enfant dans sa relation avec ses parents, qui parfois reproduisent (consciemment ou inconsciemment) des modèles éducatifs préjudiciables, acquis lors de leur propre enfance.

L’auteure propose des réponses aux questions d’éducation pour guider les adultes et les aider à éviter certaines erreurs classiques et d’autres liées à notre culture et à notre société. Un regard nouveau et utile pour mieux accompagner nos enfants dans leur développement intellectuel et affectif, en adoptant une démarche éducative plus saine, pour une jeunesse tunisienne plus épanouie et plus créative.