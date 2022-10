La création “Wahm” de Marwen Errouine avec Le Ballet de l’Opéra de Tunis sera présentée ardi au Théâtre de jeunes créateurs, sis la cité de la cuture de Tunis. Après une courte résidence de 5 jours en Juin et dans un travail de recherche chorégraphique, le chorégraphe Marwen Errouine explore « la gestuelle des interprètes en rapport avec leur propre conception de l’illusion », d’où le titre « Wahm » (Illusion).

Le Ballet de l’Opéra de Tunis, vous invite à partager cette sortie de résidence/première, en présence du chorégraphe mardi 4 octobre 2022 à 19 :00 au théâtre de jeunes créateurs à la cité de la culture Chedly Klibi. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

Wahm est une création qui propose d’interroger la gestuelle des interprètes en rapport avec leur propre conception de l’illusion, voire de la désillusion ou comment les pensées peuvent-elles se répercuter sur le corps sensitif, son positionnement dans l’espace et dans le temps.

Une pensée après l’autre, un rêve après l’autre, un pas devant l’autre ou un pas derrière l’autre dans un Monde où le simple fait de vivre est un combat incessant…

La création Wahm, chorégraphie Marwen Errouine, est interprétée par Khouloud Ben Abdallah, Cyrine Kalai, Wafa Thebti, Bedis Hachech, Abdelmonam Khemiss et Zied Sellimi.

Biographie de Marwen Errouine

A 34 ans, Marwen Errouine est chorégraphe et interprète. Originaire de Tunis, il a fait ses premiers pas dans la danse à l’âge de 11 ans, en fréquentant les maisons de jeunes.

Danseur amateur de 1999 à 2009, il intègre par la suite, le Centre Méditerranéen de Danse Contemporaine (CMDC) et le Centre Chorégraphique Méditerranéen (CCM), où il apprend à s’exprimer en rythmant les mouvements du corps. Il y fait la connaissance du chorégraphe Imed Jemaa, qui le prend sous son aile et avec qui il travaillera au Mad’Art Carthage, au Théâtre national, au Mondial et, à El Teatro .

A partir de 2010 Marwen participe à une dizaine de créations avec le Centre Chorégraphique Méditerranéen en tant que chorégraphe et interprète. Il participera également à des créations théâtrales avec le grand metteur en scène Taoufik Jebali, et depuis 2011 il est auteur de plus de 10 pièces chorégraphiques, jouées dans toute la Tunisie.

En 2015, sa pièce « Ras Nahj » 2015 remporte le prix de « La meilleure chorégraphie » au Festival Tunis Capitale de la danse. De 2011 à 2016, Marwen est auteur de six créations :Nafak 2011, Jeux de Silence 2012, Asthme 2013 , Hasra 2014, en 2016 produite par l’Institut Français de Tunis. En 2017, il participe en tant que collaborateur artistique et interprète à la création « Fausse couche » de Néjib Khalfallah coproduite par le Théâtre National.

En 2018, il chorégraphie et met en scène « Bruissement » et c’est avec Selim Ben Safia qu’il participe en 2019à Carthage Danse avec leur création « Chawchra » En 2020, il chorégraphie et met en scène « Le Maestro » en hommage à Néjib Khalfallah . En 2020 il crée « Tanfissa ».En 2021 , il chorégraphie et interprète avec Fetah el Khiari « ALA KIFI» une production de l’Artrue . En 2022 il chorégraphie et met en scène « coiffeuse » dramaturgie « Myriam Soufy » Au théâtre, il collabore avec Raja Ben Ammar en 2012 avec Facebook.

En 2015, Marwen participe en tant que collaborateur artistique et chorégraphique de Taoufik Jebali sur la pièce « EL Tebaa » , leur collaboration continue en 2016, c’est Marwen qui a imaginé la chorégraphie de la pièce « Le Fou » de Khalil Gibran, mise en scène par Taoufik Jebali et à laquelle il a participé en tant qu’interprète , une collaboration renouvelée en 2017 avec «30 ans déjà » . En 2021, Marwen participe en tant qu’interprète à la pièce « Al Amal » de Moncef Sayem .

