Tennis – Classement WTA : Ons Jabeur, toujours 2e mondiale

La Tunisienne Ons Jabeur a conservé sa deuxième place mondiale au classement WTA, publié lundi.

Jabeur, finaliste de l’US Open il y a un mois, compte 4885 points derrière la N.1 Mondiale, la Polonaise Iga Swiatek avec 10180 points, et devant l’Estonienne Anett Kontaveit (4010 pts), l’Espagnole Paula Badosa (3934 pts) et la biélorusse Arena Sabalenka (3470 pts).

La Tunisienne retrouvera les courts de tennis dans dés demain mardi à l’occasion du tournoi international de Tunis “Open Jasmin” (250 points) prévu du 3 au 9 octobre à Monastir avec la participation de pas moins de 20 joueuses parmi les 100 meilleures au classement WTA.