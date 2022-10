British Council mise sur de nouveaux modes d’apprentissage et de connexions

Les centres d’enseignement du British Council s’adaptent pour trouver de nouvelles façons pour que les jeunes étudiants s’intéressent à l’offre d’apprentissage. En septembre 2022, plus de 15.00 étudiants dans 3500 classes de 20 pays dont le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Jordanie, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, le Koweït se sont connectés pour offrir une belle expérience interculturelle.

« Connecter les cultures » rassemble des étudiants du British Council du monde entier virtuellement, afin qu’ils puissent vivre une expérience véritablement internationale sans avoir à voyager à l’étranger. A partir d’octobre de cette année, il est prévu d’impliquer plus de 30000 étudiants dans plus de 40 pays.

Ce programme est aujourd’hui l’un des ajouts les plus intéressants au cours Jeunes Apprenants. Les étudiants ont la possibilité de rencontrer des pairs d’autres pays du monde pour partager leurs expériences et travailler ensemble sur des projets. Une vraie connexion internationale !

S’exprimant à propos de cette expérience, Hamish Buchan, responsable régional des jeunes apprenants au British Council, déclare: « Une initiative qui favorise une expérience éducative et sociale, combinant le multiculturalisme, l’anglais et les compétences clés pour l’avenir. Nous avons utilisé nos enseignants, dans notre réseau mondial de centres d’enseignement, à notre avantage en reliant les étudiants de différents pays grâce à des activités en ligne, y compris des liens vidéo. »

Chaque leçon est animée par des activités engageantes basées sur des sujets du monde réel, capturant l’attention des enfants et les aidants à parler anglais avec confiance, la préparation parfaite pour leur avenir dans un monde globalisé.

« Partager nos expériences, nos traditions et nos pensées avec d’autres étudiants d’autres pays. Recevoir de belles réponses de leur part était aussi passionnant » a déclaré Ghassen, un des jeunes étudiants.

« L’intérêt manifesté par les élèves et la façon dont ils se sont apparentés de façon incroyable aux autres élèves. Ils étaient impatients d’écouter leurs partenaires des cultures connectées et ont fait un énorme effort pour faire un échange merveilleux. Tout simplement une expérience merveilleuse pour les élèves. Je ne pense pas qu’ils ne l’oublieront jamais. » déclare un des enseignants.

Une expérience mémorable et agréable pour les élèves afin d’améliorer leur anglais, leur connaissance du monde et, surtout, leur compréhension interculturelle. Les élèves adorent ça. Et les parents adorent ça. Tous les enseignants aussi.

Tekiano avec British Council