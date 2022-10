Découvrez les 10 plus gros services ratés de Google

Nous vous proposons de découvrir les 10 plus gros services ratés de Google. La domination mondiale du géant américain Google dans le domaine de l’information et de la communication est incontestable. La firme est même parfois 10 voire 20 fois plus puissante que certains Etats.

Pour autant, il a enregistré quelques ratés –et certains diront même que c’est tant mieux- dans ce domaine.

Ci-dessous, le site web topito.com, par l’entremise de son critique “Timbo“, énumère les 10 échecs qu’il considère comme les plus retentissants de Google, en commençant par le dernier.

Lancé en 2019, le système de streaming de jeu vidéo avait été présenté ni plus ni moins comme l’avenir du milieu qui allait remplacer les consoles et révolutionner le monde (ok j’exagère un peu). Après trois ans de bons et loyaux services, le système n’a pas été considéré comme une réussite vu que Google a décidé de le fermer en remboursant intégralement les jeux achetés par les clients…

Google +

Le gros échec de Google, le véritable ratage complet : son réseau social. Quand on sait qu’à la base le projet était d’en faire un genre de Facebook et de concurrencer le célèbre réseau social, on peut se dire que c’est vraiment très raté. Mais pas grave, on peut se partager des photos dessus, c’est sympa.

Google Tango

Le gros projet de Google qui devait mener la firme vers le monde de la réalité augmentée a été très rapidement abandonné. Google a décidé de se tourner vers un autre projet du nom de ARCore qui sert d’outils de développement pour faire de la réalité augmentée…

Google Buzz

Vous ne vous en souvenez même pas, en même temps le truc a existé pendant à peine un an entre 2010 et 2011. C’était un peu le premier projet de réseau social mais sous forme de blog, un genre de myspace mais en plus foireux et qui n’a pas tout… pris même si on pouvait dialoguer directement sur le truc. Facebook a clairement tout raflé.

Google Glass

C’est cher et inutile, voilà comment on pourrait résumer le projet Google Glass qui a fini par tomber à l’eau. L’idée était d’avoir des lunettes qui pouvaient montrer des trucs en réalité augmentée, sauf que ça n’avait pas forcément de but précis, donc à part quelques clients qui avaient de la thune à foutre là-dedans c’est rapidement tombé à l’eau.

Google Offers

Vous voyez le principe du site Groupon ? Eh bien c’était exactement le même truc. En gros Google avait essayé de racheter Groupon en 2010, ce qui n’a pas eu lieu parce que la société ne voulait pas se faire racheter et qu’elle avait quand même son mot à dire. Du coup, Google n’a pas perdu de temps et a créé ce service en 2011 qui s’est vite cassé la gueule et a été supprimé en à peine trois ans.

Google Allo

Dans l’optique de copier des applications de messageries écrites et audio comme Messenger et WhatsApp, Google avait développé Allo. Sauf qu’entre-temps l’influenceuse Nabila avait déposé le mot « allo » et la firme a été obligée de fermer son service…

Google Videos

Nous étions en 2005, Youtube avait changé notre façon de consommer des vidéos et Google voulait profiter de cette machine à fric considérable, d’où la création de Google Videos. Vous vous en doutez, ça n’a clairement pas été le cas et la compagnie a décidé de racheter directement Youtube pour 1,6 milliards de dollars. Beaucoup plus simple comme technique, pour peu qu’on ait 1,6 milliard de dollars sur soi.

Google Daydream

On a parlé de réalité augmentée tout à l’heure, mais vous imaginez bien que Google a aussi tenté l’aventure de réalité virtuelle et ce projet s’appelait Google Daydream. Vous n’en avez jamais entendu parler ? Normal, le projet demandait d’utiliser son smartphone comme écran pour l’insérer dans un casque « porteur », sauf que la qualité n’était clairement pas au rendez-vous par rapport à ce qui se faisait autour du côté de chez Occulus par exemple. Projet abandonné.

10. Google Lively

Vous voyez le principe de Second Life ? Google Lively était un peu similaire : ça vous permettait de créer sommairement un avatar et de rencontrer des gens dans des salons qui pouvaient être hébergés par d’autres sites, genre rencontrer des passionnés de pétanque sur un site de pétanque mais dans un faux monde virtuel. Ça n’a pas forcément pris puisque le service a été en ligne de juillet à décembre 2008.

Source : topito.com