JCC 2022 : Des films restaurés et inédits de la fin des années 60 dans le focus Palestine

Les grandes lignes des JCC 2022, la 33ème édition des Journées cinématographiques de Carthage prévue du 29 octobre au 05 novembre sont dévoilées progressivement par la comité organisationnel sur le site du festival et ses réseaux sociaux.

Ainsi un Focus Palestine est prévu pour cette édition dirigée par l’auteure et la réalisatrice tunisienne Sonia Chamkhi. Des films restaurés et inédits de la fin des années 60, des classiques inoubliables et des films récents seront à découvrir ou à redécouvrir en marge de ce Focus. Trailer du Focus Palestine :

Des courts et longs métrages documentaires et de fiction qui restituent par moments la cruauté de la réalité palestinienne et d’autres la poésie de l’imaginaire et de la résistance seront projetés. Des œuvres d’une délicatesse fracassante pour la mémoire de feu Jocelyne Saab, feu Borhane Alaouié et feu Chawki Mejri, en présence de réalisateurs incontournables : Kais El Zubaidi, Rashid Masharawi, Michel Khleifi et Kacem Hawal, lit-on dans l’annonce des JCC .

Un débat suivra ces projections dont la thématique est déjà applaudie par les cinéphiles avant même de savoir les titres des films spécial Palestine sélectionnés. On peut deviner que le film Kafr kasem du syrien Borhane Alaouié qui a remporté le tanit d’or en 1974 est prévu. Les internautes réclament de leur côté un film plus récent,à savoir “Le Royaume des fourmis” de Chawki Mejri …

L’ équipe des JCC précise de son côté que « Mamlakat al naml » du Tunisien Chawki Mejri mais aussi des films comme « Retour à Haïfa», réalisé par l’Irakien Kacem Hawel, « Le Front du refus » de la Libanaise Jocelyne Saab, « Le Conte des trois diamants » du Palestinien Michel Khleifi, « 3000 Nuits » de la palestinienne Maï Masri, « Couvre feu » du Rashid Masharawi , des œuvres engagées à l’expressivité singulière, sont prévus.

Nous reviendrons bientôt vers vous avec le programme des JCC 2022 .

S.B.