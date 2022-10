Des chargeurs portables universels pour tous , dès 2024 !

Les utilisateurs seront obligés d’avoir recours à des chargeurs portables universels, dès 2024 ! Du moins ceux de l’union européenne pour commencer. En Effet, « Le port de type USB-C va devenir l’unique chargeur pour les appareils électroniques portables vendus dans l’UE d’ici l’automne 2024 ». C’est la dernière décision du Parlement européen, votée mardi 4 octobre 2022, donnant ainsi «… le coup de grâce au bazar de chargeurs emmêlés débordant des tiroirs », indique huffingtonpost.fr.

Les constructeurs d’appareils électroniques portables ont 2 ans pour se conformer à cette réglementation. En effet, «… le port de type USB-C devra devenir l’unique chargeur pour les appareils électroniques portables vendus dans l’UE d’ici l’automne 2024. Cette législation pionnière dans le monde devient réalité au grand dam d’Apple qui, en juin 2022, critiquait un texte qu’elle accusait d’étouffer l’innovation et de couper l’UE -soumise à un choix de normes « obsolètes »– du reste du monde », rapporte Huffingtonpost.

A quand dans les pays en développement qui sont incapables d’imposer de telles restrictions ? Pas de souci, pensons-nous, en ce sens que nous suivons ce qui se passe ailleurs. Et on voit mal comment les fabricants pourraient se permettre de continuer à fabriquer des charges USB-C pour les pays développés et d’autres pour ceux en développement.

A noter également que peut-être d’ici là, on n’aura plus besoin de chargeur, comme l’affirment certains équipementiers.

A suivre.

Rédaction