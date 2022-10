JCC 2022 : Hommage au maitre du cinéma italien Federico Fellini

Les JCC 2022 rendront hommage au maitre incontestable du cinéma italien; Federico Fellini, en projetant une sélection de ses films à travers la section Visions Méditerranéennes. La 33ème édition des Journées cinématographiques de Carthage met à l’honneur l’un des plus grands et célèbres réalisateurs italiens, Federico Fellini et indique que le cheminement du Fellini rappelle celui des JCC. Les deux regardent le passé dans une perspective d’avenir.

Les Visions Méditerranéennes des JCC ont programmé des grands classiques réalisés par le cinéaste italien. Des chefs d’œuvre comme « Huit et Demi (1963) », un film intimiste et ambitieux, « Amarcord (1973) », une comédie dramatique couronné par l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1975.

Le dernier long-métrage de Fellini « La voix de la lune » (1990) adapté du roman « Le Poème des lunatiques », un film qui cristallise l’univers singulier du réalisateur est programmé. Ces différentes œuvres attestent de l’évolution cinématographique de Fellini, aussi bien sur le plan esthétique qu’à travers son traitement de fond du réel.

De plus, 4 films inédits sur la carrière et la personnalité hors du commun du Maestro Federico Fellini seront projetés en présence des réalisateurs : Eugenio Cappucio, Catherine McGilvray, Gérald Morin et Francesca Fabbri Fellini. Un débat suivra ces projections.

Après un début empreint par le néoréaliste, l’œuvre de Fellini a évolué dans les années 1960 vers une forme unique qui renvoie à la modernité cinématographique européenne de cette époque. Ces films reflètent un enchevêtrement entre l’objet du récit, la facticité assumée de ma mise en scène et un décloisonnement entre l’imaginaire et le monde réel.

L’œuvre de Fellini a fait de lui une icône qui a marqué l’histoire du cinéma. Son génie lui a valu un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en 1993.

Tekiano avec JCC