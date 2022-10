Jaou Photos annonce ses couleurs dans les rues de Tunis (Programme)

Le festival Jaou Photos a démarré le 6 octobre et se poursuivra jusqu’au 20 octobre 2022. Le festival pluridisciplinaire s’impose dans les grandes artères de la capitale Tunis à travers des photographies en grands formats visibles par les passants et automobilistes et aussi à travers des installations éphémères, des performances artistiques et de l’art Work déposé sur les panneaux publicitaires.

L’inauguration de Jaou Photos s’est faite en grandes pompes dans les locaux de l’ancienne Bourse de travail de Tunis, en présence d’un public composé de journalistes, artistes et étudiants. Etaient inivités André Parant (ambassadeur de France en Tunisie); Khalil Abassi (conseiller auprès du ministre des Affaires sociales), Tom Ashwanden (chef de la coopération à la Délégation de l’Union européenne), Souad Ben Abderrahim (maire de Tunis), Kamel Lazaar (président de la Fondation Kamel Lazaar) et Joseph Renngli (ambassadeur de Suisse en Tunisie).

14 expositions photographiques, en plus de celle de l’avenue Habib Bourguiba de la capitale, seront disposées en plein air dans le grand Tunis, les maisons de la culture et plusieurs galeries d’art et dans quelques espaces à Sousse à Sfax. Jaou Photos 2022 c’est aussi plusieurs concerts, prestations artistiques (danse, théâtre, cinéma…) et des colloques et rencontres entre artistes tunisiens et étrangers.

Au croisement des espaces méditerranéen, arabe et africain, “Jaou Photos” a pour ambition de réunir artistes photographes et artistes de tous bords, galeristes, critiques d’art, collectionneurs, intellectuels, universitaires et journalistes autour d’une manifestation d’envergure internationale et de rencontres constructives. 300 étudiants des écoles beaux arts en Tunisie seront invités pour assister aux différentes manifestations prévues dans Jaou Photos dans une optique à faire participer la jeunesse tunisienne.

Programme Jaou Photos 2022 :

La 6ème édition de Jaou Photos est une initiative de la Fondation Kamel Lazaar et de l’Institut français de Tunisie avec avec la Municipalité de la ville de Tunis, programme Tounes Wijhetouna et les ambassades de France et de Suisse en Tunisie.

S.B.