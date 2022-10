Le ministère des affaires culturelles a, dans un communiqué de presse, annoncé le report de la quatrième édition de la foire nationale du livre tunisien au mois de février 2023.

La même source a précisé que tous les détails de cet événement, qui soutient tous les acteurs de l’industrie tunisienne du livre et de sa diffusion, seront annoncés ultérieurement.

Il est à rappeler que la quatrième édition était prévue du 13 au 23 octobre 2022, à la Cité de la Culture Chedli Klibi.

Créée en 2018, la Foire nationale du livre tunisien est devenu un rendez-vous culturel et littéraire annuel qui met en avant les publications tunisiennes et qui s’inscrit dans une politique globale de soutien au marché et à l’industrie du livre permettant aux différents acteurs dans le secteur de l’édition de promouvoir leurs ouvrages.