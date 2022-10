FTF-Droits TV : Seule la chaine privée “Al Kass” retransmettra les matches de Ligue 1

La Fédération tunisienne de football – FTF – annonce, mardi 11 octobre 2022, que les matches de la Ligue 1 du football professionnel seront diffusés par la chaîne Al Dawri Wal Kass, la seule qui a présenté une offre répondant aux critères inclus dans le cahier des charges.

La FTF précise que les autres offres présentées par la Télévision Nationale, les chaînes Attessia et Carthage+ ont été en deça des exigences financières inclues dans le cahier des charges, ajoutant qu’elle va charger une commission composée de membres du bureau fédéral et de présidents de clubs de Ligue 1 pour poursuivra les négociations avec ces trois chaines et trouver des solutions satisfaisantes.

“En cas de non aboutissement des négociations avec la Télévision Nationale, le bureau fédéral proposera une réunion avec la Ministre des Finances et avec la cheffe du gouvernement. Et faute d’accord, une réunion d’urgence sera tenue avec les clubs pour trouver des solutions alternatives telles que l’octroi à chaque club de droits de diffusion de ses matches à travers un accord conclu avec la Fédération, comme c’est le cas dans certains championnat”, ajoute la FTF.

Concernant la diffusion en live streaming, la FTF précise qu’elle va négocier avec la société Whatchnow qui a fait une offre relative à ce sujet pour prendre la décision appropriée à cet égard.

Par ailleurs, l’instance fédérale a décidé d’autoriser les différentes chaines de télévision tunisiennes de retransmettre les matches du championnat jusqu’à fin octobre, en attendant la prise d’une décision finale concernant toutes les offres présentées.