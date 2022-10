Tunisie : Démarrage de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, à partir du 17 octobre 2022

Le ministère de la santé a annoncé, lundi, le début de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière à partir du 17 octobre courant pour la saison 2022 – 2023 dans les centres de santé de base ainsi que dans les pharmacies privées.

” Afin d’éviter les complications graves qui entraînent parfois la mort et ne pouvant être évitées que par la prévention dont la vaccination, le ministère de la santé lance un appel aux personnes notamment celles atteintes de maladies chroniques (diabète, insuffisance rénale , maladie pulmonaire, cardiaque, personnes obèses et asthmatiques), les femmes enceintes et les personnes âgées ainsi que les enfants atteints de maladies chroniques, pour se faire vacciner contre la grippe saisonnière.

Le ministère a appelé les personnes représentant moin de risque à profiter de l’opportunité de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière pour se faire vacciner contre le virus Covid 19 afin de prévenir à la fois les deux virus (les personnes qui n’ont pas été vaccinées auparavant et les personnes concernées par la dose de rappel).

Le ministère a précisé qu’il est possible de recevoir les deux vaccins le même jour sans aucune répercussion, à condition que chaque dose soit injectée dans une épaule différente. Si la personne a bénéficié d’un des deux vaccins , il faut attendre 15 jours pour recevoir le deuxième.