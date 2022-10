Le casque VR Meta Quest Pro dévoilé lors de Meta Connect 2022 dédiée à la réalité virtuelle

La conférence de Facebook dédiée à la réalité virtuelle et aux métavers s’est déroulée dans le cadre d’un événement virtuel présenté par l’avatar de Marck Zuckerberg. Le sujet phare de la Keynote de Meta, présentée le 11 octobre, fut les métavers mais aussi très attendu nouveau casque VR de Meta dédié aux professionnels : le Meta Quest Pro.

Ce casque VR est le gadget indispensable pour découvrir l’univers métavers de Facebook, accessible grâce à un équipement de réalité virtuelle (ou augmentée) adapté. Le Meta Quest 2, le casque grand public très abordabl e de Meta a été lancé 2 ans auparavant.

Mais avec ce très attendu Meta Quest Pro ( onnu sous le nom de “Project Cambria”) c’est plutôt un public pro qui est ciblé, composé d’entreprises . Mark Zuckerberg a fait la présentation de ce nouveau casque sur Facebook dans la vidéo qui suit :

Meta Quest Pro est un appareil multifonctionnel de réalité virtuelle et de réalité mixte conçu pour vous aider à faire votre travail au mieux et à établir des liens forts avec les personnes auxquelles vous tenez le plus – tout en offrant un aperçu de ce dont les futurs appareils de réalité augmentée pourraient être capables.

Le Meta Quest Pro est le tout premier équipement doté de la nouvelle plateforme Qualcomm Snapdragon XR2+. Optimisé pour la réalité virtuelle et pour fonctionner avec 50 % de puissance en plus que Meta Quest 2, il dispose d’une meilleure dissipation thermique, ce qui se traduit par des performances nettement supérieures.

Chaque Meta Quest Pro est équipé de 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et 10 capteurs haute résolution (cinq à l’intérieur du casque et cinq à l’extérieur) qui permettent d’améliorer les expériences immersives, lit-on dans la présentation faite par Meta.

Le nouveau casque est proposé avec des nouvelles manettes et une série d’accessoires connexes qui peuvent améliorer l’expérience Meta Quest Pro. Il sera disponible à la vente à partir du 25 octobre au prix de 1 499,99 dollars.

I.D.