Race Ichmilni By Enactus Tunisia & Tunisie Telecom : les candidatures ouvertes

Tunisie Telecom et son partenaire depuis plus de 4 ans Enactus Tunisia, lancent la compétition “Race Ichmilni” placée sous la thématique de “L’inclusion numérique dans les régions”. Dédiée aux porteurs d’idées ou entrepreneurs tunisiens, le Race Ichmilni accompagnera ces derniers à développer ou mettre en œuvre des projets innovants et technologiques avec pour principaux objectifs de répondre aux enjeux majeurs de connectivité que vivent actuellement nos régions et notre pays.

Les idées proposées, à incuber et/ou accélérer dans le cadre de Race Ichmilni auront pour maître mots un impact positif tant à l’échelle économique, social qu’environnemental.

Le déroulement du Race Ichmilni By Enactus Tunisia & TT

Le Race Ichmilni pourra accueillir des idées de projets en Early Stage ou en phase de prototypage et des projets aboutis en Startups ou Entreprises (moins de 2ans).

Suite à un dépouillement de seulement 10 projets, de chacune des 2 catégories susmentionnées, un pitch de sélection sera organisé avec un jury d’experts et de chef d’entreprises dont la mission sera de choisir 5 candidats de chaque catégorie pour suivre un Boot Camp de deux mois afin d’améliorer les idées ou de renforcer et de consolider les projets.

La troisième et dernière phase consistera en une compétition entre 5 idées et projets retenus par catégorie. Les candidats sélectionnés auront 7 minutes de pitch. Un seul champion sera retenu par catégorie.

Le Race Ichmilni by Enactus Tunisia & TT est ouvert à toute personne :

– âgée entre 18 et 35 ans : La participation peut être individuelle ou par équipe ne dépassant pas 5 personnes.

– ayant une idée ou un projet (en phase de prototypage ou en cours de lancement d’une start-up ou ayant une plateforme qui ne dépasse pas les 2 ans) abordant des questions sociales et économiques, répondant aux problématiques liées à l’inclusion numérique des régions et au moins à un des objectifs de développement durable ;

Dans le cadre de son axe de Responsabilité Sociétale, Tunisie Telecom a lancé le 4 juillet dernier un programme majeur du nom de « Ichmilni », visant à instaurer l’inclusion numérique sur tout le territoire tunisien.

Le programme Ichmilni by TT en quelques mots … « Ichmilni » a pour raison d’être l’intégration numérique de la population des 94 zones blanches tunisiennes à travers quatre actions principales à savoir : La couverture des zones blanches en réseau mobile 3G/4G, la mise à disposition d’une caravane d’intégration numérique qui sillonnera ces dites zones afin d’initier ses habitants aux compétences numériques de base, l’organisation de visites aux écoles primaires issues des zones blanches dans le but de distribuer du matériel informatique à leurs élèves ; ainsi que l’organisation d’un concours national pour élire le meilleur programme d’intégration numérique.

Comment s’inscrire?

Pour s’inscrire, les candidats auront à remplir jusqu’au 15/12/2022 le formulaire ci-après : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_nRugtEkBk-T8xktwOC34NaChOCNbhOgl9NSUu_2phUQlozNkpIRTdJMUdCNE4zU00wTksxWUdGTS4u

Disponible également sur les réseaux sociaux d’Enactus Tunisia et de Tunisie Telecom.

Les Awards

Catégorie 1 : Idée de projet/ Prototype

§ Cash Prize pour les lauréats

§ Formation et mentoring

Catégorie 2 : Startup

§ Cash Prize pour les lauréats

§ Coaching, mentoring et matching avec des accélérateurs

A propos d’Enactus Tunisia :

Enactus Tunisia est une organisation d’entrepreneuriat social qui mobilise des business leaders, des étudiants et des enseignants universitaires afin d’utiliser la force positive de l’entrepreneuriat pour un développement durable, global, équitable et inclusif. Elle est affiliée au réseau mondial d’Enactus qui compte 36 pays.

Principe d’Enactus :

Les étudiants regroupés en équipe représentant chacune une institution de l’enseignement supérieur, réalisent ou développent un projet ou des projets d’entrepreneuriat social au profit de personnes dans le besoin, afin d’améliorer le niveau et la qualité de leur vie.

L’ensemble des projets réalisés par eux lors de l’année universitaire, est présenté dans le cadre d’une compétition nationale, à un jury de dirigeants et de chefs d’entreprises dont la mission est de sélectionner la meilleure équipe qui a, le plus efficacement utilisé l’action entrepreneuriale afin de favoriser le progrès.

A travers cette expérience, les étudiants développent non seulement des projets, conciliant esprit d’entreprise et utilité sociale, qui améliorent durablement les capacités et les conditions de vie des personnes dans le besoin ; mais développent également leurs compétences humaines, managériales et entrepreneuriales, qui feront d’eux des leaders entreprenants et responsables.

A propos de Tunisie Telecom :

Pionnier du secteur des télécommunications en Tunisie, l’opérateur national global et convergent Tunisie Télécom compte dans ses rangs plus de 6 millions d’abonnés entre entreprises et particuliers auxquels il offre une panoplie de services dans le domaine des télécommunications fixes et mobiles.

Tunisie Telecom offre aussi des services innovants aux entreprises B2B notamment les solutions Data Center, Cloud, IoT, sécurité managée…

Il joue un rôle important dans l’amélioration du taux de pénétration de l’Internet en Tunisie pour réduire la fracture numérique et généraliser les effets positifs de la digitalisation en termes de croissance économique et de cohésion sociale sur tout le pays. Avec un réseau mobile 4G couvrant 95 % de la population, 30.000 Km de fibre optique déployés sur l’ensemble du pays, Tunisie Télécom œuvre à l’amélioration continue de la qualité de service de connectivité .

