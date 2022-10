Elon Musk se reconvertit en vendeur de parfum..c’est la dernière extravagance du milliardaire américain qui change sa bio sur le réseau social Twitter en ‘Perfume Salesman’ (vendeur de parfum) .

L’objectif de cette reconversion est de vendre assez de flacons de sa fragrance baptisée ‘Burnt hair’ (cheveux brulés) pour essayer de racheter à nouveau Twitter.. et ce n’est pas une blague. Elon Musk a tweeté mercredi 12 octobre : ‘ Please buy my perfume, so I can buy Twitter ‘ (Merci d’acheter mon parfum, pour que je puisse acheter Twitter) .

— Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022

Les presque 109 millions abonnés d’Elon Musk ont pu constater un lien qui renvoie sur la page de vente de ce parfum, sur le site de l’une de ses startups, The Boring Company. La fiole rouge de Burnt Hair, dont la photo est titrée ‘L’essence du désir répugnant’, est à vendre pour 100 dollars.

20 000 bouteilles sont déjà vendues depuis hier indique Elon Musk. Le patron de SpaceX est un habitué des polémiques et des blagues inattendues, néanmoins cette vente lui a permis de gagner, jusqu’au là, deux millions de dollars…

I.D.

