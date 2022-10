Le nouveau smartphone HUAWEI nova Y90 disponible en Tunisie (vidéo)

Le HUAWEI nova Y90, nouveau smartphone puissant de Huawei Consumer Business Group (BG) est lancé en Tunisie. Huawei fait un grand pas en avant avec un produit plus avancé, apportant aux jeunes utilisateurs un autre choix chic et high-tech.

Le HUAWEI nova Y90 apporte une série de caractéristiques impressionnantes, notamment un écran HUAWEI Edgeless FullView de 6,7 pouces pour une visionnage immersive, une autonomie de batterie améliorée grâce à une grande batterie de 5000 mAh et une solution HUAWEI SuperCharge de 40 W, ainsi qu’une grande capacité de stockage améliorée de 128 Go mise à niveau.

HUAWEI nova Y90 se démarque par des améliorations en termes de capacités d’imagerie. Il est équipé d’une triple caméra AI arrière de 50MP qui prend en charge des fonctionnalités innovantes telles que le mode Super Night, la vidéo à double vue avant/arrière et l’AI Snapshot, offrant aux utilisateurs une excellente expérience d’imagerie.

Huawei CBG a organisé une journée portes ouvertes pour les médias tunisiens dans le Huawei Experience Store au Lac 1, le plus grand magasin Huawei de Tunisie. “Avec le lancement du HUAWEI nova Y90, Huawei offre aux jeunes utilisateurs tunisiens d’excellentes expériences d’utilisation » déclare Kelvin Zhang, Country manager de Huawei CBG Tunisie.

Kelvin Zhang Country manager de Huawei présente dans la vidéo qui suit le nouveau #novaY90 disponible dès le 13 octobre en Tunisie et invite les tunisiens à l’essayer dans le brand store:

L’AppGallery fiable, innovante, conviviale et sécurisée est disponible sur le HUAWEI nova Y90, où les utilisateurs peuvent facilement naviguer, explorer, trouver et télécharger un large éventail d’applications de haute qualité.

HUAWEI nova Y90 – est disponible en trois couleurs : Vert Emeraude, Noir Nuit et Bleu Cristal. Il sera disponible en Tunisie à partir du jeudi 13 octobre sur le site officiel de Huawei et chez les revendeurs agréés.

Offre de lancement de HUAWEI nova Y90 en Tunisie

Le smartphone est disponible avec une offre exceptionnelle : écouteurs + gift box + extension de garantie de 90 jours + 90 jours de musique gratuit sur HUAWEI Music + 500 vidéos gratuites sur HUAWEI Video + 50GB cloud gratuits pendant 2 mois sur HUAWEI Mobile Cloud. Prix HUAWEI nova Y90 : Il est Disponible en 2 versions : 6+128 Go à 1079 dt et 8+128 Go à 1149 dt.

Tekiano