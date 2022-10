Enseignement supérieur privé en Tunisie : Un hors-série pour sonder l’état des lieux

L’engouement pour l’Enseignement supérieur privé en Tunisie n’est plus à démontrer. En Tunisie, l’enseignement privé au niveau de ces trois cycles (primaire, secondaire et supérieur) est de plus en plus plébiscité. Durant la période allant de 2010 à 2020, le nombre des élèves inscrits dans les écoles d’enseignement privé a presque quadruplé. Il est passé de 21.509 à 97.843 élèves (+355%).

Les parents ont tendance à mettre la main dans la poche pour financer et assurer une éducation de qualité à leur progéniture, la finalité étant les aider à acquérir, à la faveur d’une logistique pédagogique moderne (TIC et autres), un bon niveau d’étude dans des conditions de sécurité et de discipline et leur garantir au final un avenir professionnel décent.

Une étude réalisée en 2021 par le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) sur l’enseignement privé en Tunisie durant la période 2010- 2020, a relevé une augmentation de 500% des personnes s’orientant vers l’enseignement privé. Conséquence de cette tendance : le nombre d’écoles privées d’enseignement primaire a été multiplié par près de six fois, passant ainsi de 102 en 2010 à 600 en 2020.

Concernant les cycles préparatoire et secondaire, le nombre d’établissements d’enseignement privés a atteint les 445 en 2020, contre 292 établissements en 2010. Le nombre d’élèves inscrits dans ces deux cycles est passé de 56 285 à 87 936 durant la même période.

Néanmoins, il faut relativiser cette percée de l’enseignement privé en Tunisie, car la part de l’enseignement public demeure très importante…

Dans ce nouveau hors série de WMC, spécial enseignement supérieur privé Tunisie , les rouages de ce secteur stratégique sont exposés.

Dans les 142 pages de ce numéro spécial, il est proposé des interviews avec des directeurs d’établissements universitaires privés et des responsables académiques en plus des chiffres reflétant l’évolution du secteur et ses étudiants dans les différents domaines et une liste des établissements Privés d’Enseignement Supérieur en Tunisie actualisée.

