Forum des influenceurs arabes ‘Kalam Madina’ : Deux instagrameuses tunisiennes invitées

Le Forum des influenceurs arabes ‘Kalam Madina’ ou ‘City Talk’ est un nouveau forum dédié à l’industrie du marketing d’influence et au développement de contenu, qui vise à transformer l’influence en une force économique et sociale positive.

Le coup d’envoi de la conférence a eu lieu lundi 3 octobre 2022 en Jordanie, et l’événement City Talk qui a duré trois jours, a attiré plus de 500 influenceurs arabes des médias sociaux, créateurs de contenu et professionnels du marketing. Ces personnes connues ont eu le privilège de discuter des derniers développements en matière d’influence et de promotion médiatique.

Le Forum a connu la participation de la présentatrice télé et l’influenceuse tunisienne Mayssa Ferchichi et de l’influenceuse tunisienne Amina Minouch, qui à travers leur présence sur la toile ont réussi à devenir les nouvelles stars du web. Grâce à leur notoriété et la qualité de leurs publications sur les réseaux sociaux, elles ont suscité l’intérêt des marques et des entreprises qui intègrent le marketing d’influence au sein des stratégies de communication. Les deux influenceuses ont été sollicitées pour la deuxième fois de la part de « Visit Jordan » pour la promotion de la destination et la promotion de la Jordanie.

Organisé par l’Office jordanien du tourisme et Omnes Media, basé à Dubaï, l’événement inaugural a été ouvert par le ministre jordanien du Commerce, Nayef Fayez.

Le PDG d’Omnes Media, Fahed Aldeeb, a déclaré : « Aujourd’hui, nous célébrons un groupe d’influenceurs arabes de divers domaines et intérêts. Au cours des prochains jours, nous tenterons de répondre à de nombreuses questions concernant les influenceurs, le contenu qu’ils produisent et comment transformer l’influence en une force économique et sociale positive à l’ère des médias sociaux ».

L’événement était l’occasion de souligner l’importance d’intégrer les canaux de commercialisation traditionnels et nouveaux pour suivre le rythme des tendances du marché, et de collaborer avec de nombreux influenceurs pour promouvoir le tourisme dans le pays.

Le forum City Talk, qui vise à devenir un événement annuel organisé dans différentes villes arabes, intègre des visites dans certaines des destinations touristiques jordaniennes afin que les influenceurs puissent partager leurs connaissances et aider à les promouvoir.

