Le pavillon Habib Bourguiba de la Maison de Tunisie à Paris abrite les Journées du Théâtre de l’Opéra Tunis à Paris qui se déroulent du 18 au 24 octobre 2022. Cet évènement est organisé par le Pôle de Théâtre et Arts scéniques en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Tunisie afin de promouvoir le théâtre tunisien.

Ces journées offriraient un espace culturel aux étudiants de diverses nationalités, à la communauté tunisienne en France, aux français et aux amis de la Tunisie afin de découvrir et interagir avec les nouvelles productions artistiques tunisiennes de niveau artistique irréprochable.

La Fondation accueillera les trois pièces théâtrales tunisiennes suivantes :

Don Quichotte céder le passage de Chedly Arfaoui le 19 Octobre à 20H

Pour tenter de mettre en lumière l’univers de “Don Quichotte” entre réalité et fantasme, et au-dessus du spectacle sombre d’où émerge la lumière tamisée, deux hommes apparaissent sur deux motos à la place des chevaux, dont l’un brandit une lance, puis la vidéo technique “Mapping” montre un chevalier et des moulins à vent, en référence au personnage “don quichotte”.

Les événements de l’installation tournent autour d’un homme grand et émacié, qui se faisait appeler “don quichotte”, qui vit dans l’un des villages de l’Espagne au début de la Renaissance. Il passait ses journées à lire de la littérature équestre, vendant même des morceaux de sa terre pour acheter des livres sur l’équitation. Cette obsession intense pour l’équitation a fini par lui faire perdre ses sens et confondre ses illusions avec la réalité,

Alors il a décidé de devenir chevalier, a mis un bouclier et est monté sur son cheval et a commencé à errer dans les villages et la campagne à la recherche d’aventures. Il a commencé à imaginer les moulins à vent comme des monstres géants et des ennemis. Et voici le rôle de son compagnon “Sancho” qui a essayé de mettre en évidence les erreurs qu’il commet et la réalité de ses fantasmes, pour ramener don quichotte à la fin de l’histoire à sa conscience, mais il est trop tard.

RAWAH de Fatma Felhi et Khawla Elhadef le 20 octobre à 20H

« Aujourd’hui c’est mon jour de repos, j’ai décidé de ne rien faire, affalée sur mon canapé, un café, un livre, décidée à profiter de ce calme absolu. Tout à coup, le téléphone sonne, c’est la famille qui me somme de rentrer illico presto. »

C’est le voyage du retour au bercail, tout au long duquel, le personnage se pose la question du pourquoi de ce retour précipité de la capitale Tunis vers le centre du pays, vers ses origines ; Tout est remis en question, la complexité du lien familial, du lien au pays ????

Le temps d’un voyage, se dessine le parcours d’une famille tunisienne imposant une lecture de l’histoire actuelle du pays.

Mémoire de Slim Sanheji et Sabeh Bouzouita le 21 Octobre à 20H

Inspirée de “La jeune fille et la mort” d’Ariel Dorfman, ” Mémoire ” de Slim Sanhaji et Sabah Bouzouita plonge le public dans un un huit clos étouffant où les protagonistes, prisonniers d’eux-mêmes et de leur passé, cherchent vainement une issue, à travers des dialogues frôlant le délire car stériles et hermétiques en dépit de leur force et de leur profondeur, “Mémoire” est une descente dans les abîmes de la nature humaine prise au piège de la vie sous ses aspects les plus cruels et les plus chaotiques. C’est une autopsie d’une mémoire en souffrance et qui refuse le renoncement et l’oubli, car synonyme de faiblesse et de lâcheté. C’est un duel permanent entre la conscience toujours en éveil, toujours rebelle contre l’uniformisation, toujours en guerre contre l’injustice, la domination sous toutes ses formes,

Portée par Sabah Bouzouita dans le rôle de Kenza, Ridha Boukaddida dans le rôle du médecin tortionnaire et de Alaeddine Ayoub dans le rôle de Mortadha son époux, avocat de son état, ” Mémoire ” retrace la souffrance permanente d’une ancienne victime de l’oppression, cassée, humiliée et piégée dans un système infernal où tout le monde est coupable à commencer par son propre époux, un idéaliste des droits de l’homme qui a fini par se retrouver lui-même un pion parmi les pions.

Toutes les représentations théatrales commenceront à 20h, chaque représentation sera suivie d’un débat avec l’équipe artistique de la pièce. L’entrée est libre sur réservation.

