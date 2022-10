Programme Europe Créative : Un premier appel de Culture Moves Europe est lancé

Le programme Europe créative de l’Union européenne (UE) mis en œuvre par le Goethe-Institut a annoncé le lancement du premier appel du nouveau programme permanent de mobilité “Culture Moves Europe”.

Ce nouveau programme, financé par Europe Créative (2021-2027), vise à soutenir la mobilité à l’échelle internationale, en offrant des bourses aux artistes, aux professionnels de la culture et aux organisations hôtes de tous les pays du programme Europe créative qui travaillent dans les secteurs de l’architecture, du patrimoine culturel, du design et de la mode, la traduction littéraire, la musique, les arts de la scène et les arts visuels.

Le programme favorise une mobilité durable et inclusive en accordant une attention particulière aux artistes émergents et aux professionnels de la culture.

L’actuel appel s’adresse aux artistes individuels et aux professionnels de la culture voyageant entre 7 et 60 jours ou les groupes d’individus (jusqu’à 5 personnes) voyageant entre 7 et 21 jours).

Culture Moves Europe permet aux artistes individuels et aux professionnels de la culture d’internationaliser leurs activités en poursuivant l’un des quatre objectifs suivants : explorer le riche patrimoine culturel de l’Europe pour informer, diriger ou inspirer leur propre créativité, Co-créer ou co-développer l’art avec des artistes et professionnels culturels d’autres pays, participer à des formes d’apprentissage non formel et développer ou approfondir des relations professionnelles internationales.

Tous les détails sont disponibles sur le lien suivant https://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals

Pour postuler, les candidats doivent remplir un formulaire de candidature en anglais après inscription sur la plateforme de candidature du Goethe-Institut.

Le dernier délai est fixé pour le 31 octobre 2022.

Tekiano avec TAP