Hausse des prix Tunisie : Augmentation des redevances d’assainissement de l’ONAS

Avec la vague de la hausse des prix Tunisie, les consommateurs doivent s’attendre à de nouvelles augmentations des redevances d’assainissement qui ont été décidées en vertu d’un Arrêté des ministres des finances et de l’environnement du 12 octobre 2022, portant fixation des redevances d’assainissement, publié dans le JORT du 18 octobre 2022.

Ces augmentations concernent les usages domestique, touristique et industriel.

Le directeur central administratif et financier de l’ONAS, Hassen Chatti, a indiqué, jeudi, dans une déclaration à l’agence TAP, que ces augmentations varieront entre 3 et 9% pour l’usage domestique, entre 1540 et 2002 millimes le m3 pour l’usage touristique, et entre 1142 et 1579 millimes le m3, dans le secteur industriel, selon le degré de pollution.

Et de préciser que prés de 90% des clients de l’office de l’assainissement sont des ménages, assurant que “le coût de l’assainissement devient élevé alors que les redevances appliquées à l’usage domestique restent relativement basses”.

Chatti a expliqué que les nouvelles tarifications diffèrent selon la consommation, indiquant que la catégorie d’usagers consommant un volume d’eau potable ne dépassant pas 20 m3 par trimestre est exceptée de ces augmentations (1,875 D au titre d’une redevance fixe par trimestre et par logement plus 28 millimes par m3 d’eau consommé).

Le responsable a assuré que cette catégorie d’usagers représente 43% des clients de l’ONAS.

Pour les usagers consommant un volume d’eau potable supérieur à 20 m3 et ne dépassant pas 40 m3 par trimestre, l’augmentation décidée varie entre 900 et 2300 millimes : 2,435 D au titre d’une redevance fixe par trimestre et par logement plus 53 millimes par m3 d’eau consommé pour la première tranche de 20 m3 et 318 millimes par m3 supplémentaire consommé.

Pour les usagers consommant un volume d’eau potable supérieur à 40 m3 et ne dépassant pas 70 m3 par trimestre, l’augmentation sera entre 5800 et 9400 millimes : 7,620 D au titre d’une redevance fixe par trimestre et par logement plus 334 millimes par m3 d’eau consommé pour la première tranche de 20 m3 plus 530 millimes par m3 supplémentaire consommé.

Pour les grands consommateurs (un volume d’eau potable supérieur à 70 m3 et ne dépassant pas 100 m3 par trimestre), l’augmentation sera entre 12, 2 D et 18 D : 14,965 D au titre d’une redevance fixe par trimestre et par logement plus 530 millimes par m3 d’eau consommé pour la première tranche de 70 m3 plus 877 millimes par m3 supplémentaire consommé.

Pour le responsable de l’ONAS, cette augmentation des redevances d’assainissement a été décidée pour alléger relativement le déficit financier dont souffre l’office qui a atteint plus de 100 millions de dinars.

Il a fait savoir que ces nouvelles augmentations couvriront 75% des coûts seulement contre 65% auparavant. Et de rappeler que la dernière augmentation des redevances d’assainissement remonte au 13 avril 2018.

Tekiano avec TAP