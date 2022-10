Météo en Tunisie : Temps ensoleillé et températures entre 25 et 30 degrés

La Météo en Tunisie sera marquée jeudi 20 octobre 2022 par un temps ensoleillé et des températures entre 25 et 30 degrés. Le temps est brumeux dans la matinée sur les zones basses et celles proches des barrages, des forêts et des oueds, ce qui engendra une baisse de la vision horizontale.

Le ciel sera ensoleillé à peu nuageux le reste de la journée dans la plupart des régions. La vigilance est recommandée par l’INM pour les usagers des autoroutes. Vent faible à modéré d’une vitesse qui pourrait atteindre 40km/h à l’extrême nord-ouest. Mer peu agitée à agitée dans la région de Serrat et les températures seront situées entre 25 et 30 degrés