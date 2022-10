Hend Chaouch défendra les couleurs de la Tunisie lors du Rallye El Chott 2022

Hend Chaouch, la championne Tunisienne de Sports Automobiles en Rallyes tout-terrain, défendra les couleurs de la Tunisie lors de la 41ème édition du Rallye El Chott 2022, prévue du 23 au 31 octobre.

Notre Championne de Sports Automobiles en Rallyes tout-terrain depuis 26 ans, Hend Chaouch s’apprête à relever un nouveau défi en participant à la 41ème édition du Rallye El Chott 2022, organisé par une Société Allemande spécialisée dans l’organisation des rallyes avec la contribution habituelle et professionnelle du représentant des Sports Automobiles en Tunisie, la FTA (Fédération Tunisienne de l’Automobile).

Le Rallye El Chott 2022 s’étend sur 2600 kilomètres avec huit spéciales (étapes) dans le magnifique Sud Tunisien dans la région de Tozeur, Douz, Tataouine, Ksar Ghilène, Zmela, Timbbain…

Plusieurs nationalités et plusieurs pays seront présents sur le Rallye El Chott 2022 (Allemagne, Tchéquie, Russie, Australie, Grèce, Slovénie…) dont les concurrents se disputeront sur les pistes techniques, les dunes, dunettes et canyons du beau Sud Tunisien pour réaliser leur objectif, celui d’atteindre le drapeau à damiers et le finish en motos, autos et camions.

À côté de toutes ces nationalités, la Tunisie sera présente à travers l’unique équipage Tuniso/Tunisien avec comme pilote, la chevronnée et professionnelle Hend CHAOUCH, considérée par tous comme l’Ambassadrice des Sports Automobiles et du Tourisme Saharien depuis plus de 26 ans et comme copilote, le professionnel et sérieux Slim MEZRI qui a déjà fait ses preuves avec notre pilote tunisienne sur le Rallye Fenix.

L’équipage tunisien sera sur la légendaire et robuste TOYOTA HZJ 80, pas très jeune mais retapée pour l’occasion, espérons qu’elle sera fiable pour mener au sacre notre pilote qui avait fait trois podiums sur ce même Rallye, première à deux reprises et deuxième à une reprise.

Il ne nous reste plus qu’à leur souhaiter bonne chance et à espérer qu’ils contribueront par leur présence à donner le coup d’envoi à la nouvelle saison du tourisme saharien et qu’ils feront comprendre au monde entier que la Destination Tunisie est belle, riche, variée, technique et surtout safe.

« Un grand merci à nos sponsors pour avoir soutenu notre équipage tunisien malgré les difficultés de la conjoncture. J’apprécie vraiment leurs efforts pour nous aider à participer à la caravane de ce Rallye, difficile de par les endroits désertiques à traverser, souvent périlleux et coûteux » déclarait Hend CHAOUCH.

Les étapes du Rallye El Chott 2022 au sud Tunisien

23 octobre : Tunis-Mahdia

24 octobre : Mahdia-Tozeur

25 octobre : Tozeur-Douz

26 octobre : Douz-Campement Zmela

27 octobre : Zmela-Camp Ghilane

28 octobre : Ksar Ghilane-Ksar Ghilane

29 octobre : Ksar Ghilane-Houidhate

30 octobre : Houidhate-Douz

31 octobre : Douz-Hammamet

Tekiano avec communiqué