Projet Maghroumin pour renforcer l’inclusion sociale des jeunes, lancé à Kairouan  

Le projet Maghroumin lancé sous le signe de l’équité et égalité des chances, est destiné à la jeunesse marginalisée en œuvrant à renforcer l’inclusion des jeunes dans la vie civile. Cela sera favorisé par le biais des activités culturels et sportives, éléments fondamentales dans la construction des individus équilibrés et d’une société civilisée saine, solide et solidaire.

Maghroumin s’étale sur une durée de 5 ans et fait le pari de l’inclusion de la mise en lumière des jeunes marginalisés et défavorisés aux quatre coins de la Tunisie qui ne cessent d’attendre et d’espérer lueur d’espoir pour un avenir meilleur.

Stratégie de multi-partenariats pour répondre aux attentes des jeunes

Le projet Maghroumin a pour objectifs de répondre fidèlement aux attentes légitimes des jeunes et de concrétiser leurs ambitions à travers une stratégie de multi-partenariats avec les Ministères de la Jeunesse et des Sports, le Ministère des Affaires Culturelles ainsi que les institutions des secteurs public et privé, les associations et différents acteurs de la société civile. Ceest ce que a déclaré Mourad Sakli, Teamleader du projet Maghroumin dans son discours inaugural donné à Kairouan en présence de Kamel Deguiche, ministre de la Jeunesse et des Sports et plusieurs invités.

Dans son allocution Mourad Sakli a affirmé que les jeunes sont au cœur de cette stratégie de multi-partenariats car ils en sont le noyau vital et le maillon principal reliant les différents partenaires dans toutes les régions, urbaines et rurales de tous les gouvernorats du pays. Il a insisté sur la nécessité de répondre aux demandes des jeunes, et à leur octroyer tous les moyens nécessaires à leur construction, d’individus et de collectif local et national.

Le consensus sur l’importance de la culture, des arts et des sports étant admis par tous, aucune entrave ne devrait freiner l’élan de la jeunesse et c’est là que le projet Maghroumin trouve son fondement, selon son Teamleader Mourad Sakli.

Les maisons de culture et de jeunesse doivent renforcer leur rôle

Le responsable du projet E4YOUTH, au sein de la Délégation de l’Union Européenne, Olivier Hack a souligné le dynamisme et la vivacité caractérisant le jeunesse tunisienne en insistant sur le rôle majeur de la culture des arts et des sports dans la construction de l‘identité de cette génération d’adultes actifs du futur.

Le Ministre Conseiller de l’Ambassade d’Espagne en Tunisie, Fernando Villalonga, a pour sa part insisté sur la nécessité d’inclure les jeunes tunisiens dans l’élaboration des politiques publiques et la prise de décisions.

Madame Peggy Martinello, directrice de l’administration publique et des affaires sociales au sein de Fondation internationale et ibéro-américaine pour l’administration et les politiques publiques a appelé les jeunes à s’emparer des Maisons de la Culture et de la Jeunesse, et d’y défendre leur droit à la créativité artistique et culturelle. De son côté la Madame Jil Coates, nouvelle directrice du British Council a exprimé sa joie de découvrir la Tunisie et ses multiples monuments historiques tels que les Bassins des Aghlabides à Kairouan, site de lancement du projet Maghroumin, ainsi que son admiration du potentiel de créativité et de l’énergie de la jeunesse Tunisienne.

Se basant sur les chiffres des statistiques officielles, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche a révélé que 83,7% des Tunisiens ne pratiquent pas d’activités sportives et que 70% des jeunes tunisiens ne connaissent pas la mer et n’y ont pas accès, par manque moyens financiers et d’absence de transports. Mr Guediche a affirmé que le ministère travaille à remédier à ces manquements en lançant un projet de tourisme des jeunes.

Le ministre Kamal Déguiche a également souligné la nécessité de réviser les programmes et méthodes de travail des maisons de la jeunesse afin de répondre aux besoins des jeunes, particulièrement dans les régions de l’intérieur du pays, des zones rurales et défavorisées.

Le droit à la culture et au sport pour tous

A l’occasion du lancement de ce projet Maghroumin des groupes de jeunes passionnés d’art, de culture et de sport se sont rendus à Kairouan. En provenance des 24 gouvernorats tunisiens, ils sont venus exprimer leur soif de vie, leurs idées et visions, ainsi que pour soumettre leurs propositions et porter leurs revendications.

Avec pour unique bagages leur passions et leurs espoirs, ces jeunes se sont exprimés à travers des spectacles et des performances artistiques de théâtre, de danse de peinture et démonstrations sportives…

Le droit à la culture pour tous, particulièrement sur aux plus démunis est un des axes majeurs de Maghroumin. Ainsi, garantir l’accès aux activités culturelles artistiques et sportives aux jeunes ayant des besoins spécifiques ou souffrant d’handicap est l’un des points forts du projet. Maghroumin vise à les inclure dans les différentes créations artistiques et les mettre au-devant de la scène ; signifiant leur place légitime en tant qu’acteur de la vie civile via l ‘élaboration des politiques publiques de leur pays.

Le projet MAGHROUM’IN a été officiellement lancé samedi 22 Octobre 2022, depuis le site historique des bassins des Aghlabides à Kairouan. Il a été élaboré dans le cadre du programme EU4YOUTH financé par l’Union Européenne, l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement – AECID (partenaire principal), le British Council et la Fondation on Internationale et Ibéro Américaine pour l’Administration et les Politiques Publiques – FIIAPP.

