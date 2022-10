Devinette : Quel sera le prix de l’iPhone 15 Ultra attendu en 2023 ? Ne fatiguez pas vos neurones. Vous n’y êtes pas. Trop de paramètres, dont la matière première dans laquelle il sera fabriqué. Comme tout le monde le sait, l’iPhone a toujours été un produit de haut de gamme, donc pas bon marché…

On ne va pas refaire l’histoire de de ce téléphone, arrêtons-nous sur l’iPhone 14 avec ses différents prix. On explique l’évolution de son prix par une inflation généralisée elle-même due à la faible disponibilité en semi-conducteurs, la guerre en Ukraine, l’augmentation des coûts de l’énergie et de certaines matières premières, mais aussi à la chute de l’euro face au dollar pour les Européens.

Du coup, « pas un seul nouvel iPhone n’est aujourd’hui proposé à moins de 1 000 euros, avec des augmentations comprises entre 100 et 200 euros par modèle », écrit le site clubic.com.

Dans ce contexte, l’iPhone 14 Pro Max aurait été celui qui ayant connu la plus grande hausse, car il est vendu au prix de 1 469 euros (un peu plus de 4 604 dinars tunisiens) pour la version 128 Go, et de 2 129 euros (plus de 6 802 dinars tunisiens) pour la version 1 To. Et pourtant, il s’achète !

Donc, imaginez le prix de l’iPhone 15 Ultra et qui plus est sera en titane, dont le kilo se négocie entre 35 et 50 dollars US, contre seulement 1,5 dollar pour l’acier, comme l’indique 01Net, sans oublier l’adoption d’un port USB-C (universel) et de l’abandon définitif du Lightning.

Prenons le risque et parions sur une fourchette de prix : entre 4 000 et 6 000 euros. On en parlera dans quelques mois.

Rédaction