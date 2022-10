JCC 2022 : Le programme complet est tombé !

La Tunisie s’apprête à vivre au rythme des JCC 2022 , Les Journées cinématographiques de Carthage dont le programme complet est accessible ! Durant plus d’une semaine du 29 octobre au 05 novembre, les cinéphiles vont se régaler en découvrant des films inédits en provenance de partout dans le monde.

Rappelons que 72 pays (dont 23 pays africains, 17 pays arabes et 32 participants internationaux) participent à la 33ème édition des journée cinématographiques de Carthage cette année et plus de 599 films inscrits aux compétitions officielles (Longs et Courts Métrages, La Semaine de la Critique de Carthage et Ciné Promesse) sont attendus.

Pour prendre part au marathon des projections des films qui se déroulent dans presque toutes les salles de cinéma du grand Tunis et à la cité de la Culture de Tunis, nous partageons avec vous le programme complet des JCC 2022 :

Télécharger (PDF, 1.53Mo)

Les projections des films des JCC 2022 auront lieu dans les meilleures conditions dans plus de 17 salles de cinéma accessibles au public. Les billets des JCC 2022 sont disponibles pour la vente physique à partir du samedi 29 octobre 2022 dans les guichets. De même pour les billets en ligne, qui seront accessibles à partir du 29 sur les sites partenaires. Et comme chaque année les étudiants et élèves auront droit à leurs billets à des prix préférentiels.

S.B.