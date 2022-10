JCC 2022 : Hommage à Jean Luc Godard et Jean-Louis Trintignant

Au cours des prochaines JCC 2022 , un hommage sera rendu à deux sommités françaises du 7ème art qui nous ont récemment quitté, à savoir le réalisateur Jean Luc Godard et l’acteur Jean-Louis Trintignant.

L’hommage à Jean Luc Godard (1930 – 2022 ) aura lieu à travers la projection de l’un de ses films emblématiques : Pierrot le Fou. Sorti en 1965, ce film est considéré comme pionnier dans le genre cinématographique du road movie.

Cette œuvre représente la quintessence du génie de Godard. En jonglant entre des registres différents : tragique et drôle, pessimiste et enjoué, le réalisateur dessine les tourments des relations compliquées entre les deux personnages principaux, incarnés par deux figures du cinéma, en l’occurrence, Anna Karina et Jean-Paul Belmondo.

Le personnage principal, Ferdinand, retrouve un ancien amour, Marianne. Une retrouvaille houleuse qui le pousse à tout quitter et à partir avec Marianne au Sud de la France. Cette aventure dégénère et devient une spirale incontrôlable sur fond de trafics d’armes, de complots politiques. Des moments de répits idylliques et des chagrins d’amour insurmontables s’offrent aussi au public.

Les JCC rendent également hommage à Jean-Louis Trintignant (1930 – 2022 ) à travers la projection de son film « Vivement dimanche ! ». Sorti en 1983, ce film, réalisé par François Truffaut, met en scène Jean-Louis Trintignant qui y joue le personnage principal.

Dans cette comédie policière, Trintignant incarne avec brio le rôle de Julien Vercel, un agent immobilier injustement soupçonné de meurtre. Mis dans le banc des accusés, Julien va tenter de prouver son innocence. Il est épaulé par sa secrétaire, Barbara Becker, jouée par Fanny Ardant. Dans leur recherche de la vérité, ils feront face à des découvertes surprenantes.

Programme des JCC 2022 —> www.tekiano.com/2022/10/25/jcc-2022-le-programme-complet-est-tombe/

Tekiano avec JCC