Le Centre des Arts Jerba de Fadhel Jaziri ouvre ses portes bientôt

Le Centre des Arts Jerba de l’artiste Fadhel Jaziri ouvrira ses portes bientôt sur l’île de Djerba à quelques jours du Sommet de la Francophonie prévu pour les 19 et 20 novembre 2022. Cet établissement d’un nouveau genre s’ajoute aux structures valorisant les activités culturelles et artistiques sur l’ïle Tunisienne et ravira les jeunes et moins jeunes en plus des touristes qui y séjournent régulièrement.

Ce centre ouvre ses portes quelques mois après l’inauguration de l’espace culturel privé Agora Djerba , faisant partie de la série du concept Agora du groupe Kilani, dont deux structures sont déjà opérationnelles à la Marsa et à Gabès.

Le centre des Arts de Jerba est quant à lui un espace imaginé et produit par l’artiste tunisien Fadhel Jaziri, comprenant un théâtre de plein air de 3000 places tourné vers la mer et des espaces couverts d’une superficie de 7000 m2. Il comporte une galerie d’exposition “Terra Bella” et une salle de répétition de près de 1000 m2 en double hauteur, une salle d’enregistrement, une salle de danse et une salle de théâtre… ainsi que des lieux de résidence pour les artistes, sous forme de lofts.

Il est destiné à créer et à donner à voir des spectacles de musique, danse, théâtre, du cinéma, des expositions, des dégustations culinaires… Il va aussi organiser et accueillir des rencontres en matière de sciences exactes, humaines et sociales, ce qui suppose qu’il abritera surement des manifestations en marge du 18ème sommet de la Francophonie.

Un espace culturel dans une zone classée Ramsar

Cet édifice à vocation artistique et culturelle est situé au sud-est de l’île de Jerba en Tunisie, entre Guellala et Sedouikech, dans une zone humide d’importance internationale classée Ramsar. Le centre des Arts Jerba s’insère dans le paysage existant en limite du domaine public maritime, tout en conservant l’authenticité du lieu qu’il occupe et de ses alentours, lit-on dans la présentation du centre.

Pour consolider les acquis écologiques, notamment botaniques et zoologiques de la zone humide protégée RAMSAR sur laquelle il est implanté, le projet intègre un programme de plantation dense de différentes essences déjà présentes et de création de mouvements de terre (tabia) suivant les techniques ancestrales des exploitants agricoles locaux, lit-on encore, dans un souci de promovoir et valoriser l’écosystème de la zone.

La liste RAMSAR, liste des zones humides d’importance internationale, est une convention internationale destinée à aider les Parties contractantes dans la gestion efficace des sites inscrits et au maintien de leurs caractéristiques écologiques. La Tunisie compte 42 sites RAMSAR, dont 6 dans le Gouvernorat de Médenine parmi lesquels 3 sur l’île de Jerba.

L’architecture du centre des Arts de Jerba se veut moderne et épurée, conjuguée à des méthodes de construction traditionnelles. Elle a inscrit dans ses priorités le respect des caractéristiques écologiques de la zone et la contribution à sa valorisation et à sa promotion.

A noter que cet espace djerbien effectuera des partenariats avec la Bibliothèque Nationale, l’Académie Beit el-Hikma et le Théâtre National Tunisien. Ali Jaziri, le fils de Fadhel Jaziri est le directeur du Studio J (Musique et son) de l’établissement, il est chargé de la programmation musicale du Centre.

L’inauguration officielle du Centre culturel Centre des Arts Jerba est prévue pour jeudi 10 novembre 2022.

