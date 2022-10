Ooredoo Ez Cup : Les équipes de gamers Ghools et Gucci Gang grands vainqueurs de la 1ère édition

La première édition de Ooredoo Ez Cup , grand tournoi de gaming organisé par Ooredoo Tunisie a récompensé les équipes de gamers Ghools et Gucci Gang. Ces grands vainqueurs se sont affrontés le 16 octobre 2022 au Palais des Congrès dans le cadre de la finale du tournoi “Valorant” en présence de plus d’une centaine de gamers, après quatre journées de qualifications en ligne.

M.Sunil Mishra, CMO Ooredoo Tunisie a déclaré à à l’ouverture du tournoi « Chez Ooredoo, nous continuerons à soutenir l’écosystème du jeu en Tunisie et à fournir le service le plus approprié pour répondre à ce rêve. Beaucoup de joueurs sont des amateurs qui n’ont pas de repères pour affiner leurs compétences dans le domaine de l’eSport. A travers ce tournoi, nous avons pu les rassembler dans un même espace afin de partager leur passion. Nous croyons énormément en l’importance de ce secteur en Tunisie et nous sommes vraiment heureux de les accompagner dans leur parcours. Nous apprécions beaucoup leur esprit sportif et nous leur annonçons que nous organiserons, bientôt, notre deuxième tournoi de jeu FIFA. »

Cette rencontre tant attendue par les passionnés vise également à faire découvrir le sport électronique et la culture du jeu vidéo à un public non-initié via des présentations et des animations variées organisées tout au long de la journée du 16 Octobre.

Pour cette première édition et après une longue journée de compétition passionnante pour la plus grande cagnotte de plus de 35 000 TND présentée par Ooredoo, Gucci Gang a été l’équipe gagnante du tournant « Valorant » et a remporté un prix d’une valeur de 20 000DT. Ghools a été classée deuxième et a obtenu un prix d’une valeur de 10 000DT.

Les deux équipes classées 3e et 4e du tournoi en ligne étaient également présentes et ont reçu des prix d’une valeur de 7 000 TND. De nombreux cadeaux et surprises ont aussi été réservés aux personnes présentes à cette finale. Ooredoo Tunisie organisé un tirage au sort pour le public et a fait gagner 5 smartphones, 3 scooters électriques et 18 bons de jeu.

Ce fut une journée pleine de découverte de nouvelles technologies et de nouveaux jeux pour certains et un retour dans le monde des jeux vidéo rétro pour d’autres. Revivez là en vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=Dn3-8MYMrrA

Il est à noter qu’OoredooEZ est une plateforme de jeu lancée en mai 2022 pour permettre aux amateurs et professionnels de jeux de vivre des expériences uniques et inoubliables.

Tekiano avec Ooredoo Tunisie