Vacances scolaires : L’Observatoire national de la sécurité routière invite les automobilistes à la vigilance

A l’occasion des vacances scolaires, qui débutent ce dimanche 30 octobre 2022, l’Observatoire national de la sécurité routière a tenu à rappeler aux automobilistes que les routes connaîtront un trafic intense.

Un trafic routier intense est, ainsi, attendu à partir de ce vendredi 28 octobre, en plus des samedi et dimanche 29 et 30 octobre, indique l’observatoire.

Il invite les usagers de la route à respecter scrupuleusement le code de la route et les règles de circulation.

Il les appelle, également, les automobilistes à respecter le port de la ceinture de sécurité et éviter l’utilisation des téléphones portables au volant.

En outre, l’observatoire incite les automobilistes à respecter la distance de sécurité entre les véhicules et rappelé l’interdiction de transporter des personnes dans des véhicules non-adaptés.

Il les appelle, aussi, à éviter la vitesse au volant et à respecter les piétons, tout en insistant sur l’utilité du port du casque de protection pour les conducteurs de deux-roues.