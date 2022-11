Film Access Denied : Le combat poignant de Ramzi pour changer la loi sur les stupéfiants aka Loi 52

Le film Access Denied (ou Autorisation de Traitement en arabe) est le nouvel opus du réalisateur Heifel Ben Youssef est l’un des films tunisiens les plus attendus en ces 33ème journées cinématographiques de Carthage. Il concourt dans le cadre de la compétition long-métrage documentaire.

Ce nouveau documentaire produit par IRIS Prod a fait salle presque comble au cours de sa première projection au Cinémad’art dans le cadre des JCC 2022. Il est centré sur l’histoire de Ramzi, un jeune tunisien pas comme les autres. Ramzi est un jeune homme atteint du Syndrome de Gilles de La Tourette, une maladie neurologique qui lui fait faire des tics involontaires.

Ramzi est d’une intelligence rare, et d’une résilience exemplaire, un battant comme rare on aura l’occasion de croiser. Un résistant, qui affronte les difficultés de sa vie, l’incompréhension de son entourage, les négligences d’un système défaillant..

En exposant le parcours du jeune homme dans son documentaire, Heifel Ben Youssef nous propose de vivre dans sa peau et de partager ses maux. On aura tendance a avoir pitié de Ramzi mais il s’en fou, lui il veut changer les choses et vivre dans un monde où ses tics se voient moins, ou des malades pourront vivre en ayant un peu moins mal.

Le cannabis est une des solutions mais malheureusement nous avons des lois aussi injustes qu’obsolètes qui l’interdisent et nous empêchent de l’utiliser comme remède et un soulagement… Le héros du documentaire veut changer les choses pour lui, pour nous et pour les milliers qui souffrent d’une douleur que les valides ne connaîtront pas…

Bande-annonce du film Access Denied de Heifel Ben Youssef:

Le réalisateur a suivi Ramzi dans sa vie de tous les jours pendant un an et demi, et nous a permis de faire connaissance avec une pépite d’une sincérité débordante, vecteur d’un récit d’une justesse marquante. Le personnage principal milite pour lancer une association qui donne le droit aux malades de consommer la marijuana thérapeutique, afin de soulager les symptômes de leurs maladies incurables.

Il milite auprès de plusieurs membres de la société civile à l’instar de Kais Ben Halima, juriste et membre d’un collectif militant pour la légalisation et la régulation de la production du cannabis en Tunisie, en plus de plusieurs autres militants et malades dont l’usage du cannabis pourrait tellement soulager…

Le documentaire est entrecoupé de l’avis d’un juriste qui explique jusqu’à quel point l’usage arbitraire de la loi 52,celle relative aux à l’usage des stupéfiants affecte la vie de plusieurs milliers de Tunisiens.

Access Denied met en avant les marginaux qui survivent dans une société qui se voile la face en supposant que tous les citoyens soient en bonne santé…Nombreux choisissent de taire le mal ou le handicap invisible pour fondre dans une masse, d’autres comme Ramzi, le héros du documentaire, n’ont pas vraiment le choix…

Access Denied est un documentaire poignant, histoire d’une bataille, dédiée à tous ceux qui résistent encore dans ce pays, à revoir dans le cadre des JCC 2022 mardi 01 novembre à la cité de la culture de Tunis et mercredi 02 novembre à la salle de cinéma Le Palace à Tunis.

Sara Tanit