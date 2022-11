Hommage au Pr. Amor Chadli par l’Institut Pasteur de Tunis et l’IRMC

Un hommage au Pr. Amor Chadli est organisé par l’Institut Pasteur de Tunis (IPT) et l’Institut de recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) le 8 novembre 2022 dans le grand amphithéâtre de l’IPT.

Le Pr. Chadli, Directeur de l’Institut Pasteur de Tunis de 1963 à 1988, nous a quittés il y a trois ans, le 8 novembre 2019. Sa biographie, écrite par le Dr. Benoît Gaumer, est récemment parue en Tunisie. “Cette personnalité mérite qu’on s’attarde sur son itinéraire en guise d’hommage et de reconnaissance”.

Benoît Gaumer l’a fait. Il a trouvé toute l’inspiration et la patience de suivre le parcours d’Amor Chadli depuis sa prime jeunesse et jusque dans les racines familiales des Chadli.” (Extrait de la préface de la Biographie d’Amor Chadli, par le Pr. Hechmi Louzir, Directeur Général de l’IPT).

Un autre ouvrage publié par un collectif de chercheurs dirigé par Pr. Anne-Marie Moulin, sur l’Histoire Orale des Instituts Pasteur du Maghreb et auquel le Pr. Chadli a aussi contribué, vient également de paraître.

On y lit « être pasteurien c’est être imprégné par une véritable doctrine, une doctrine que chacun de nous vit et ressent en fait au fond de lui-même. Etre pasteurien, c’est avoir une certaine éthique, être animé d’un esprit de corps répondant à des critères qui sont acquis par les chercheurs et les jeunes médecins lors de leur stage à l’institut ». (Témoignage du Pr. Amor Chadli, lors du séminaire sur l’Histoire Orale des Instituts Pasteur du Maghreb).

Cet hommage donnera l’occasion aux différents intervenants et participants de saluer la mémoire du premier Directeur tunisien de l’Institut Pasteur de Tunis, un homme engagé et exemplaire qui a servi de modèle à toute une génération de médecins et scientifiques tunisiens.

L’événement s’organisera en deux parties. La première partie donnera la parole à son biographe, aux proches et à l’entourage du Pr. Chadli. La deuxième sera consacrée à un échange autour de l’Histoire Orale des Instituts Pasteur du Maghreb animée par Pr. Anne-Marie Moulin et Pr. Kmar Bendana.

Cet événement est en accès libre. Il débutera à 14h00, mardi 8 novembre 2022.

IRMC