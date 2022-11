Le Pôle de Compétitivité Monastir El Fejja pourra s’étendre sur un lotissement de 60 ha

Le Pôle de Compétitivité Monastir El Fejja pourra s’étendre sur une superficie plus grande. Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, Mohamed Rekik, a remis à la Société de gestion du pôle technologique El Fejja (Monastir) l’attestation de main-levée d’hypothèque sur un lotissement d’une superficie de 60 ha, réservé à l’extension de ce pôle.

Accompagné du gouverneur de Monastir, Mondher Sik Ali, le ministre a pris connaissance à cette occasion, des projets programmés notamment le pôle technologique de santé et la zone industrielle multidisciplinaire, réalisés dans le cadre du partenariat avec les municipalités avoisinantes.

Rekik a souligné le rôle prépondérant des domaines de l’Etat dans la dynamisation de l’activité économique et la création des emplois, mettant en exergue les avantages prévus par le décret n° 68 de l’année 2022, datant du 19 octobre 2022, au profit des entreprises publiques et privées, notamment celles hébergées par les pôles technologiques surtout en ce qui concerne la possibilité de bénéficier de la cession de gré à gré de certains terrains faisant partie des domaines de l’Etat après le changement de leur vocation et ce moyennant un prix fixé par l’expert dans ce domaine.

Rekik a également, remis des contrats de cession et de bail de biens fonciers de l’Etat au profit des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées et du déparement des finances décisions de privatisation.

Il a en autre remis un contrat de mutation dans le cadre de la régulation de la situation du décharge controlée de Masjed Aissa à Monastire et un contrat d’immatricutlation d’un bien de l’Etat destiné à a abriter la station d’épuration de Sahline.

Tekiano avec TAP