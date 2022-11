Sélection de 6 films dans le projet “Doc House Post production Grant”

“Doc House” vient d’annoncer la liste des six lauréats sélectionnés pour bénéficier de la bourse de “Doc House Post production Grant” d’une valeur de 10 000 DT, nouveau projet lancé au mois d’août dernier en vue de favoriser l’accès des documentaristes au financement.

Voici la liste des six projets de films retenus:

– “Passagers” de Rim Harrabi

– “La Benjamine du village” d’Abdallah Yahya

– “Rien sur ma mère” de Latifa Doghri et Salem Trabelsi

– “La mémoire et les rêves” d’Ismael

– “Rboukh, la complainte du zoufri” de Tarak Khalladi

– “Maudite Aphrodite” de Karim Souaki

Pour appel au mois d’aout 2022, Doc House a annoncé le lancement de son programme “Doc House Grants” qui a pour objectif d’appuyer le financement du film Documentaire en Tunisie. Dans ce contexte, a été lancé “Doc House Post-production Grant”, le premier projet du programme “Doc House Grants” et qui a pour but de contribuer au financement de la phase de post production de longs métrages documentaires de création (Minimum 60 min).

” Doc House ” est une organisation indépendante à but non lucratif qui a été fondée en 2018 par un collectif d’artistes et d’opérateurs culturels.

Elle œuvre à promouvoir la production, la distribution et le réseautage professionnel liés au documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord.