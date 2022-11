Zammour Trekking revient pour une 5ème édition du 03 au 06 novembre 2022. Cet événement sportif, culturel et qui encourage le tourisme solidaire anime toute une région à Médenine, précisement sur les monts du Dahar à quelques kilomètres de Beni khadech.

Avec ces activités en outdoor associées à la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de tout une région, Zammour Trekking est une manifestation qui attire de plus en plus du monde chaque année et qui une constitue rencontre exceptionnelle des voyageurs, coureurs, cyclistes , randonneurs et artistes de tout bord.

Durant quatre jours, les visiteurs auront la possibilité de s’imprégner des coutumes d’un village berbère typique, de prendre part à la vie des villageois et découvrir les magnifiques paysage qu’offre la destination Dahar.

Organisation de la manifestation Zammour Trekking 2022

Le spectacle d’ouverture prévu jeudi 03 novembre 2022 est mis en place pour accueillir les participants , animé par la troupe folklorique locale « El Janneda » (Les vieux du village) avec tous les habitants du village qui ont mis leurs Costumes traditionnels (LAHFA, BARNOUS, BALGHA, HOULI, BAKHNOUG…).

Pendant 4 jours et 3 nuités, les visiteurs vadrouilleront dans les montagnes le jour, et profiteront des soirées folkloriques le soir, autour d’un feu de camp.

Des tentes berbères seront installées chaque soirée formant un grand cercle « Douar ». Les campeurs auront à leur disposition des camps pour installer leurs propres tentes, comme ils pourront utiliser les chambres d’hôtes comme ils pourront également héberger chez les habitants en extra.

Un salon artisanal qui fera connaitre les produits locaux et territoriaux de zammour sera mis en place pour accueillir les artisans locaux et ceux des villages voisins.

ZAMMOUR TREKKING propose aussi des plats issus de l’agriculture biologique. Il est aussi économe de ses ressources (préparées par les femmes de la région).

Aujourd’hui le festival conjugue la modernité des moyens techniques mis en œuvre (son, lumière, régie de scène, logistique), avec la tradition culturelle des populations de zammour.

ZAMMOUR TREKKING est également une rencontre des trekkers, traileurs, randonneurs et artistes venant de tous les coins pour animer 4 jours de rêve en alternance entre le sport, culture et tourisme solidaire.

Des circuits de randonnées pour toute la famille, des parcours de Trek, Trail et de VTT… (Avec plusieurs autre activités de sports outdoor) au sein de paysages époustouflants pour les amoureux de la vitesse et de l’endurance.

L’événement, le concert, la musique authentique et acoustique, figurent parmi les grands titres de ZAMMOUR TREKKING, né en mars 2017 suite une initiative de Zied Zammouri, un habitant de la région : aventurier, voyageur et passionné par les sports de montagne.

Cette manifestation des sports de montagne en plein nature vise à promouvoir les richesses patrimoniales naturelles et culturelles du ZAMMOUR. Au-delà des animations prévues pour cette promotion, c’est un événement éco-responsable qui invite tous les participants à prendre conscience de leur impact sur l’environnement.

Pour plus d’informations sur le programme de Zammour Trekking et réserver votre séjour, consultez le site zammourtrekking.com

I.D.