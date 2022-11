Journée mondiale du diabète : Rencontre le 12 novembre à la Cité des Sciences de Tunis

En marge de la mobilisation collective pour la journée mondiale du diabète, la Cité des Sciences à Tunis organise une rencontre, samedi 12 novembre, en collaboration avec l’Association la Recherche en Action (REACT) et un collectif d’associations, d’institutions de santé et de recherche en santé.

C’est une rencontre d’échanges conviviaux et une mobilisation collective de sensibilisation à la prévention contre le diabète pour mieux vivre, mieux manger et bouger plus !

Au programme de cette journée, une conférence débat avec des experts de différentes disciplines en biologie-santé ainsi que des témoignages de représentants actifs de la société civile dans le domaine du diabète. Plusieurs interventions sont programmées et couvrent plusieurs aspects de la prise en charge du patient diabétique.

Entrée libre et gratuite.

Tekiano avec CST