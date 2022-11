Le casque de réalité virtuelle PS VR2 débarque en Février 2023

Très attendu par les gamers, Le casque de réalité virtuelle PS VR2 ou PlayStation VR2 débarque sur le marché mondial en Février 2023. Sony a tenu les joueurs de jeux-vidéos en haleine pendant un bon moment avant d’annoncer cette nouvelle.

Le fabricant japonais Sony a communiqué graduellement sur les détails de ce casque futuriste en dévoilant au fur et à mesure son design, ses caractéristiques techniques, son interface, ses fonctions et sur les futurs jeux compatibles.

Sur le compte Twitter officiel de @Playstation , Sony annonce que le casque VR sera disponible le 22 février 2023 sur le marché avec une possibilité de pré-commande à partir du 15 novembre 2022:

PlayStation VR2 launches February 22, 2023, with pre-orders starting November 15. Details at PlayStation Blog: https://t.co/K5h5YjRlxj pic.twitter.com/e97fVvHvZx — PlayStation (@PlayStation) November 2, 2022

Parmi les jeux compatibles avec le PS VR2 dévoilés lors du State of Play de juin, il y’a “Call of the Mountain” avec des panoramas à couper le souffle en réalité virtuelle. Il y’a aussi Resident Evil Village, The Walking Dead : Saints and Sinners Chapitre 2, No Man’s Sky et Ghostburster VR.

Le casque PS VR2 est proposé à partir de 599,99 euros. Cependant, la PS5, la seule console compatible avec le casque PS VR2 est victime de sa popularité. Elle est très plébiscitée par les joueurs du monde entier. Elle se vend toujours très rapidement dès la mise d’un nouveau stock sur les marchés mondiaux.

I.D.