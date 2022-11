Journées Cinématographiques de Carthage – JCC 2022 : L’hommage à la réalisatrice Kalthoum Bornaz (Vidéo)

Les Journées Cinématographiques de Carthage – JCC 2022 ont rendu hommage à la grande cinéaste et réalisatrice Kalthoum Bornaz, pionnière du cinéma tunisien.

Elle travaille comme scripte à la télévision puis au cinéma, comme assistante pour les réalisateurs Rachid Ferchiou, Tarak Ben Ammar, Nacer Khémir, Claude Chabrol, Franco Zeffirelli et Serge Moati et comme monteuse. Elle participe ainsi au montage de Vendredi ou la vie sauvage de Gérard Vergez, Pirates de Roman Polanski et La Barbare de Mireille Darc, et comme scripte ou assistante à la réalisation des Magiciens de Claude Chabrol, de la mini-série Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli et des Baliseurs du désert de Nacer Khémir. Elle réalise différents courts métrages et moyens métrages dans les années 1980 et 1990.

Elle met quatre ans à réunir le financement nécessaire à son premier long métrage, Keswa, le fil perdu, qui sort en 1998, et crée sa propre société de production, Les Films de la Mouette. Ce premier long métrage est diffusé en Tunisie et présenté dans plusieurs festivals internationaux, comme à Tübingen et Mannheim. Il est distingué également en juillet 1998 d’une mention spéciale du jury au palmarès de la biennale de l’Institut du monde arabe à Paris (4e biennale des cinémas arabes).

Dix ans plus tard, en 2008, un deuxième long métrage est diffusé, L’Autre moitié du ciel4, et fait partie de la compétition lors du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 2009.

En 2012, elle est l’une des premières signataires d’un appel pour la constitution d’un Comité de défense des valeurs universitaires et de soutien à la faculté des lettres, des arts et des humanités de l’université de La Manouba, réagissant ainsi aux pressions des salafistes sur l’université.

Elle meurt le 3 septembre 2016 des suites d’une explosion de gaz à son domicile de Mutuelleville. (source: Wikipédia)