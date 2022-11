Mario Mariani , le pianiste qui a enchanté le public de l’Avenue de Tunis en marge des JCC 2022 (Interview)

En marge des JCC 2022 , plusieurs artistes se sont produits à l’Avenue Habib Bourguiba de Tunis. Le pianiste italien Mario Mariani s’est admirablement distingué et a enchanté les passants lors d’un spectacle intitulé ‘Les Variations de Fellini’ présenté en plein air. Mario Mariani a repris les airs les plus célèbres des musiques de films du grand Maestro italien Federico Fellini.

La jeune Malek Elyazidi s’est entretenue avec l’artiste italien, découvrez son interview:

Malek Yazidi (M.Y.) : Comment est née votre passion pour la musique?

Mario Mariani (M.M.) : Elle est née à un très jeune âge, étant donné que j’étais doué et je ne savais pas faire d’autres arts et sports comme le basket-ball ou les jeux d’équipes.

M.Y. : Avez-vous vu les films de Fellini?

M.M. : Bien sûr je les ai tous regardés. Pas ici à Tunis mais je les ai regardés tout au long de ma vie!

M.Y. : Qu’est-ce qui vous passionne autant dans les films de Fellini?

M.M. : Fellini est un homme philosophe, j’arrive à le ressentir de près dans ses œuvres.

M.Y. : Pour quelle raison avez-vous choisi de jouer les bandes sonores des films de Fellini?

M.M. : L’idée m’est venue en 2020 lors de son anniversaire qui coïncidait avec le centenaire de sa naissance. Le projet est à la base pensé pour les ambassades, puis il a été malheureusement interrompu par le covid. Je l’ai repris aujourd’hui.

L’année prochaine, cela fera 30 ans depuis la disparition du réalisateur Federico Fellini. On m’a invité cette année pour jouer au festival des Journées Cinématographiques de Carthage, en marge de l’hommage dédié à ce grand réalisateur italien.

M.Y. : Quelles œuvres avez-vous jouées aujourd’hui?

M.M. : La strada, Amarcord, Casanova, Lo sceicco bianco, toutes mes œuvres les plus connues.

M.Y. : Que ressentez-vous quand vous jouez les musiques des films de Federico Fellini?

M.M. : C’est comme si je revivais ces films, à travers un autre point de vue.

M.Y. : Quels autres instruments avez-vous joué aujourd’hui avec le piano?

M.M. : Contrairement autres pianistes, je joue en même temps sur les cordes de l’instrument, je ne me limite pas aux touches du piano. J’utilise aussi le tambourin et des chaînes.

M.Y. : Envisagez-vous de jouer à nouveau dans d’autres concerts en Tunisie?

M.M. Non je n’ai pas de concerts prévus en Tunisie en ce moment… Je joue prochainement en Italie et ailleurs à l’étranger.

Mario Mariani est un compositeur, pianiste et interprète italien d’avant-garde fortement reconnaissable pour ses sons non conventionnels. Son style va de la musique contemporaine aux performances théâtrales, en passant par la musique de film (Festivals de Cannes, Venise, New York et Berlin) et la télévision.

L’art de Mariani se voit surtout dans la musique improvisée. Il se produit souvent avec d’autres musiciens, artistes, acteurs et interprètes.

Plus d’informations sur le pianiste et compositeur Mario Mariani, sur son site officiel mariomariani.com

Malek Yazidi