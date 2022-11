Météo en Tunisie : Pluies temporairement orageuses attendues

La Météo en Tunisie est marquée par des pluies temporairement orageuses attendues à partir de vendredi 04 novembre 2022 dans l’après-midi. L’INM, Institut National de la Météorologie annonce des pluies temporairement orageuses qui seront parfois denses avec chutes de grêle et l’apparition d’éclairs sur des endroits limités de l’extrême nord et le nord ouest du pays. Le temps sera partiellement nuageux sur le sud du pays.

Des vents forts dont la vitesse atteindra 60 km/h souffleront sur les cotes et les hauteurs et pendant l’apparition des nuages orageux. la mer sera agitée à très agitée.

L’INM prévoit une baisse des températures, avec une variation des maximales entre 19 et 24 degrés au nord et les hauteurs et entre 25 et 30 degrés sur le reste des régions.