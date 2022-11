Une 33ème session sous le signe de la continuité et de la préservation de l’héritage des fondateurs des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), 33 édition et un r 56ème printemps. Pour Monia Chamkhi, présidente de cette édition 2022, il s’agit “d’un demi-siècle d’engagement au service des cinémas africain, arabe, asiatique et latino-américain, tout en demeurant ouvertes au meilleur des productions cinématographiques mondiales”.

“A travers les diverses sections classiques et inédites de cette nouvelle édition, entre compétitions officielles, focus, hommages et autres programmations parallèles, nous espérons éclairer les écrans de la Tunisie par des films africains, arabes et internationaux passionnants, qui inventent, par la résilience, la résistance et l’engagement, de nouveaux chemins pour un devenir meilleur”.