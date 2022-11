En faisant le tour des réseaux sociaux on ne sent pas de frénésie particulière des foules pour les Journées Cinématographiques de Carthage – JCC 2022, peu de post, pas beaucoup de commentaires et pas vraiment de débats. Problème de communication, de conjoncture, allez savoir.

Le peu d’avis publiés sur les films en compétition mentionnent le plus souvent le film de l’égyptien Sami Nasr Sharaf, suivi par le film tunisien Sous les Figues d’Erige Sehiri.

Pour rappel pour cette 33ème édition 12 longs métrages sont en compétition, de 11 pays, la Tunisie est présente avec deux films, sous les figues et Fractus de Nader Rahmouni.

Les autres pays sont : La Tanzanie, île Maurice,Algérie, Sénégal, Irak, Bénin, Syrie, Maroc, Burkina faso et l’Egypte.

Synopsis du film Sharaf

Sharaf, basé sur le roman de Sonallah Ibrahim, est l’histoire d’un Candide moderne dans un monde arabe dystopique. Sharaf tue un homme en légitime défense et il est jeté dans une prison qui reflète le microcosme de la situation complexe des sociétés arabes vivant sous la dictature et la pauvreté et qui dépend d’un système économique mondial injuste.



Samir Nasr est réalisateur, scénariste et conférencier. Il vit entre Berlin et Le Caire . Il a reçu plusieurs prix dont le prix spécial de l’académie des arts de Berlin et le prix Naguib Mahfouz de la 29ème édition du festival international du Caire.

