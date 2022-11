Journées Cinématographiques de Carthage – JCC 2022 : Prix TAKMIL

Dans le cadre de cette 33ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage – JCC 2022 – et dans la section compétition Parallèles «Carthage Industry Days – TAKMIL» les prix ont été attribués à :

– Prix OIF 10.000 EUROS : RESSAC, une histoire touarègue de Intagrist el Ansari (Mauritanie)

– Prix IFT 7.000 EUROS : La vie est un chemin de fer de Kevin Mavakala, Isaac Sahani, Manassé Kashala et Tousmy Kilo (République démocratique du Congo)

– Prix CNCI 20.000 DT : Un été à Boujad de Omar Mouldouira (Maroc)

– Prix CNCI 20.000 DT : Mouvma, des poètes pas comme les autres de Ines Ben Othman (Tunisie)

– Prix Université Centrale 20.000 DT : Summer came on laughing de Noha Adel (Egypte)

– Prix OIF-ACP-UE 5.000 EUROS: Defying Ashes de Karanja Ng’endo (Kenya)

– Prix Goethe Institute 3.000 EUROS : God’s captivating face de Mohamed ben Romdhane et Marwen Meddeb (Tunisie)

#JCC2K22 #festival #cinema