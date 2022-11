Les comptes certifiés Twitter devront payer 8 $ ! Et c’est obligatoire!

Les comptes certifiés Twitter devront payer 8 $ par mois, cette annonce faite par Elon Musk, le nouveau patron de Twitter , a fait jaser les internautes sur les réseaux sociaux et a été critiqué en masse.

Pour rappel, les comptes certifiés Twitter indiquent que les personnes qui utilisent le compte associé sont vérifiés. Du coup, les avis et annonces qu’ils font sont véridiques et s’apparentent à des déclarations officielles.

C’est pour cela, entres autres que plusieurs chefs d’états, hommes politiques, stars et personnalités publiques utilisent leurs comptes certifiés Twitter pour partager des informations et nouveautés.

Depuis cette annonce, Elon Musk est critiqué de tout part sur les réseaux sociaux et plusieurs internautes menacent de quitter la plateforme, mais il s’en fou royalement… “Salissez moi tout la journée, ça coutera quand même 8 dollars” a -t-il tweeté dans la matinée.

Trash me all day, but it’ll cost $8

L’homme le plus riche au monde compte profiter de la popularité de cette option et la rendre payante. Il précise cependant que payer les 8 dollars par mois, prix du nouvel abonnement premium de Twitter comprendra aussi plusieurs autres avantages.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022