Elon Musk est désormais le nouveau patron de Twitter , c’est officiel!

Elon Musk est le nouveau patron Twitter, officiellement. Il a libéré l’oiseau bleu a t-il tweeté jeudi 27 octobre 2022 pour annoncer qu’il prend les commandes du réseau social. Cet achat lui coûte 44 milliards de dollars et s’est accompagné avec le licenciement des principaux dirigeants.

En effet, la première décision de l’homme le plus riche au monde suite à l’achat de Twitter a été de virer le pdg de Twitter Parag Agrawal et deux autres dirigeants, le directeur financier Ned Segal et la responsable des affaires juridiques Vijaya Gadde. Une décision qui n’a pas plu à plusieurs employés de Twitter…

L’entrepreneur milliardaire, américain d’origine sud-africaine, à la tête de l’entreprise Tesla spécialisée dans la fabrication de véhicules électriques et SpaceX, la société de vols spatiaux, déclare que cet achat de son réseau social préféré où il est très actif, est « important pour l’avenir de la civilisation d’avoir une place publique en ligne où une grande variété d’opinions peuvent débattre de façon saine, sans recourir à la violence ».

Elon Musk, a changé sa bio sur son compte sur Twitter, le jour de son achat, pour devenir “Chief Twit” (twit voulant dire crétin en anglais ) et annoncer que les festivités vont commencer.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Le multimilliardaire Elon Musk qui réclame être un fervent défenseur de la liberté d’expression a plusieurs fois déclaré qu’une fois propriétaire de Twitter il allait assouplir la modération des contenus. Le compte de Donald Trump, banni en janvier 2021 après les incidents du Capitol , pourrait être de retour. Le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton a prévenu le milliardaire sur Twitter “En Europe, l’oiseau volera selon nos règles européennes”…

Dans son dernier Tweet , El Musk écrit “let the good times roll “ , une manière d’annoncer que plusieurs rebondissements s’apprêtent à se produire…

S.B.

Lire aussi:

Le Milliardaire Elon Musk veut racheter Twitter afin de défendre la liberté d’expression

Elon Musk se reconvertit en vendeur de parfum…pour acheter Twitter