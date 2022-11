Clap de fin de la 33ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage – JCC 2022. Une édition sans bruit ni éclats, la morale ambiante aura eu son effet sur ce rendez-vous annuel du cinéma. Visiblement le cœur n’y était pas.

Faut-il repenser cet événement et l’adapter aux temps qui changent, en tenant compte de la conjoncture socio-économique du moment, de l’évolution de la manière de consommer des films.

La fréquentation des salles de cinéma n’est plus ce qu’elle était, les salles ferment, quand certaines sont maintenues par obligation ou à coup de subventions.

Les journées devraient éclater et faire l’événement là où on n’a pas l’habitude de les voir. Disperser le cinéma dans les régions et démultiplier la fête ailleurs qu’au centre ville de la capitale.