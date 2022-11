WhatsApp : La fonction “Communautés” déployée, mais pas encore en Tunisie

Au début de l’année, lorsque Meta a racheté WhatsApp, annonçant au passage qu’elle allait débarquer la fonctionnalité « Communautés » dans l’application dans les mois prochains. Eh chose promise, chose due. C’est fait, cette fonctionnalité a finalement réussi à nous rejoindre !

Dans un communiqué de presse publié le 3 novembre 2022, WhatsApp a diffusé la nouvelle sur son site Web officiel, indiquant que la fonction « Communautés » a enfin commencé à être déployée par Meta et qu’elle sera disponible pour tout le monde dans les mois à venir.

Une meilleure organisation des discussions

Afin de faciliter la communication et d’améliorer les fonctions de l’application, WhatsApp a débarqué la fonction « communautés » qui sert à créer plusieurs groupes dont les besoins et les centres d’intérêts sont différents et diversifiés, toujours sous le même grand groupe baptisé « Communautés ».

Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans la volonté du management de WhatsApp de créer une meilleure expérience sur l’application, en premier lieu, pour ceux et celles qui l’utilisent pour des raisons « professionnels », tels que les associations de quartiers, les entreprises, les parents d’élèves, etc.

Mais cela n’empêche pas l’usage de cette option selon vos besoins et désirs.

Cette nouvelle fonctionnalité permet de « s’organiser en communautés WhatsApp et gérer les conversations dans plusieurs groupes connectés ».

Une communauté qui assure la confidentialité pour ses utilisateurs

Notons que l’utilisateur peut adhérer à plusieurs groupes dans une même communauté, laquelle lui garantit la confidentialité lorsque les autres membres des groupes ne peuvent ni découvrir votre numéro ni savoir que vous avez quitté le groupe. D’ailleurs, ces deux informations ne sont accessibles qu’à l’administrateur qui gère cette communauté.

De nouvelles fonctions sont ajoutées

Outre le déploiement de la fonction « communautés », WhatsApp vient d’ajouter trois nouvelles fonctionnalités qui seront bénéfiques pour les groupes, à savoir :

1. Création des sondages dans les discussions

2. Réalisation d’appels vidéo jusqu’à 32 personnes

3. Possibilité d’accueillir jusqu’à 1 024 membres dans les groupes.