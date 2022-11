Nokia lance son tout dernier téléphone à clapet, mais c’est pas pour vous

HMD Global a annoncé son tout nouveau téléphone à clapet, Nokia 2780 Flip, un feature phone destiné uniquement au marché américain.

Ce téléphone sans tactile et qui dispose de deux écrans sera disponible à partir du 15 novembre 2022 aux États-Unis pour 90 dollars.

HMD Global souligne que ce modèle existe en deux coloris : le rouge et le bleu.

Le Nokia 2780 Flip a des caractéristiques intéressantes qui attirent les clients. On vous propose la fiche technique ci-dessus pour en savoir plus et découvrir ces caractéristiques.

Fiche technique :

Caractéristiques techniques :

Système d’exploitation : KaiOS 3.1

Interface utilisateur (UI) : Series 30

Processeur : Qualcomm 215

Mémoire vive (Ram) : 4GB

Capacité stockage : 512 MB

Type de carte SIM : nanoSIM

Nombre de carte SIM : 1

Carte mémoire : oui

Ecran :

Taille de l’écran à l’intérieur : 2.7 pouces

Résolution : 240 x 320 px

Taille de l’écran à l’extérieur : 1.7 pouce

Résolution : 160 x 128 px

Profondeur de couleur : 16M

Type : TFT

Protection de l’écran : non

Entrées et sorties :

Support du Wi-Fi : oui

Support du Bluetooth : oui

Prise jack : oui

Radio : oui

Haut-parleur : oui

Type du connecteur : USB type-C

Multimédia :

Capteur photo principal : 5 mégapixels

Deuxième capteur photo : non

Capteur photo frontal : non

Type de Flash : LED

Communication :

Réseaux cellulaires : GSM / HSPA / LTE

Fréquences du réseau : 2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900

3G – HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900

4G – 2, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 25, 26, 41, 66, 71

Compatible réseau 5G : Non

Alimentation :

Batterie amovible : oui

Capacité de la batterie : 1450 mAh

Charge rapide : non

Dimensions :

Hauteur (fermé) : 19.5 mm

Hauteur (ouvert) : 11.47 mm

Longueur (fermé) : 110.2 mm

Longueur (ouvert) : 202.1 mm

Poids : 131.2 g

Largeur (fermé) : 58 mm

Largeur (ouvert) : 58 mm.