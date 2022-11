Parution du livre collectif “Horizon Carthage” : Des pensées réflexives concernant l’état de la Tunisie

Le livre collectif “Horizon Carthage” qui collecte des pensées réflexives concernant l’état de la Tunisie va paraitre bientôt chez Editions Arabesques, informe Kais Mabrouk. Préfacé par le grand Professeur Mhamed Hassine Fantar et postface par l’éminent expert économique Radhi Meddeb, la parution de l’ouvrage “Horizon Carthage” est prévue pour le 20 novembre 2022. Lors d’un événement en marge du Sommet de la Francophonie à Djerba.

Comment la Tunisie pourrait-elle renouer avec la croissance, la stabilité, la productivité, la puissance, le développement et le rayonnement international ? C’est le questionnement posé dans ce livre autour duquel les réflexions vont se développer.

Cet ouvrage présente un recueil de tribunes libres exprimées par une trentaine de contributeurs, dont des jeunes, des étudiants, des jeunes seniors, et des cadres professionnels tunisiens qui expriment leurs pensées au sujet des pistes de redressement de la Tunisie sur plusieurs plans ; culturel, artistique, économique, technologique, santé, académique, environnemental, sécuritaire, social, organisationnel, territorial … et qui ont partagé leurs visions et propositions pour une Tunisie meilleure.

La Tunisie, de son ancien nom Carthage, vit en ce moment une période de transmutation profonde. Néanmoins, l’espoir escompté du changement a été consommé par la mise en place de l’inaptocratie. Faute de changements tangibles et de réalisation simples, l’appétence à la réflexion et au partage d’idées s’est ramollie. La dynamique constructive et la force de proposition nationale s’est vue par conséquence effrénée de toute pensée réflexive, lit-on dans la présentation du livre.

« Nous avons été totalement libre de prendre l’angle qui nous convenait. Certains d’entre nous ont choisi de partager leurs visions d’un angle de vue expertise professionnelle, d’autre se sont exprimés sur des sujets qui les passionnent. » souligne le professeur Zoubeir Lafhaj.

A propos des contributeurs :

Les contributeurs de cet ouvrage ont entre 20 et 50 ans, 50% hommes et 50% femmes de toutes les régions (Nord, Centre, Sud) et d’un large spectre professionnel. Ils sont avant tout non politiques (partisane) pour la simple et unique raison que nous croyons que les politiciens ont une multitude de tribune ou de forum pour exprimer publiquement leurs « pensées ».

A propos de l’ouvrage :

Le projet Horizon Carthage est né de plusieurs tentative à mobiliser les amoureux de la Tunisie à s’engager différemment. La politique politicienne est tellement nauséabonde qu’elle fait fuir toutes les personnes susceptibles d’être en mesure de partager des idées tangibles pour un présent meilleur. Pourtant ils ont des idées mais comment se faire entendre ? Comment aider ces jeunes et moins jeunes, ces femmes et ces hommes, du nord et du sud à partager leurs idées sans pour autant « se salir » dans la politique. Comment accoucher et partager le meilleur de sa pensée dans l’intérêt commun. Comment matérialiser sa vision sur deux pages ? Voilà ce que ce projet a essayé de faire dans ces pages entièrement dédiées à la Tunisie. A l’image du QUID, ce recueil se veut un pavé au chevet de chaque acteur ou décideur de la chose publique ou il pourrait puiser des idées partagées. Des idées réfléchies pour l’intérêt commun et la suprématie de la nation.

La sortie d’Horizon Carthage est prévue pour Dimanche 20 Novembre à Djerba Houmt souk, à l’occasion de l’événement « Djerba la douce, escapade du livre ». Où se tiendra une séance de dédicace vers 10h.

Tekiano avec communiqué